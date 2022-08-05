【童你食買玩】7大主題樂園限時搶優惠　門票一折起最平$64入場

▲ 7大主題樂園有門票優惠。

小朋友放暑假，TOPick一於「童你食買玩」，分享至抵的主題樂園優惠！即日起至8月31日Klook的「8月快樂狂賞」」推出多個玩樂優惠，大家可以低至1折玩盡主題公園！

1. 迪士尼樂園門票 限時一折

▲ （圖片由Klook提供）

香港迪士尼樂園1日門票將於8月6日下午開搶，使用一折優惠碼後，只需HK$64便可入場，另外還設有「同行優惠」，星期三購買4人同行優惠，折後只需HK$1760（人均：HK$440）。

1折優惠碼開搶日期: 8月6日6PM，有效期至8月9日 11:59PM（適用於所有Klook用戶）

限時優惠開賣日期：即日起至9月28日，適用日期：8月1日至9月28日（適用於逢星期三入場）

詳情請按此。

2. 海洋公園門票 限時一折、買一送一

▲ （圖片由Klook提供）

香港海洋公園門票於8月1日下午開搶，使用一折優惠碼後，只需HK$50。搶不到一折優惠碼亦不用失望，還有限時優惠門票買一送一連$230園內電子現金券，折後只需HK$728。而平日海洋公園門票亦可享78折，折後只需HK$280。

1折優惠碼開搶日期: 8月1日6PM，有效期至8月8日 11:59PM（適用於所有Klook用戶）

限時優惠開賣日期：即日起至8月31日。1折及買1送1優惠適用於8月1日至8月31日；平日優惠門票適用於即日起至 8月12日。

詳情請按此。

3. 香港大富翁夢想世界門票 限時一折

▲ （圖片由Klook提供）

香港大富翁夢想世界門票將於8月8日下午開搶，使用一折優惠碼後，只需HK$22即可入場，兼送Pacific Coffee飲品兌換券。同時亦推出門票79折優惠，包括入場門票1張 + 大富翁扭金蛋遊戲1次，折後只需HK$250。

1折優惠碼開搶日期: 8月8日6PM，有效期至8月15日 11:59PM（適用於所有Klook用戶）

限時優惠開賣日期：即日起至12月31日，適用日期：即日起至12月31日

詳情請按此。

4. 香港浩海立方探游館門票 限時一折、買一送一

▲ （圖片由Klook提供）

香港浩海立方探游館門票將於8月5日下午開搶，2小時體驗平日門票使用一折優惠碼後，只需HK$21起。Klook還推出買一送一優惠：2小時體驗平日門票＋浩海立方探游館 (平日門票x2)，包括海洋游樂場、廣東話導遊、水母喂食表演（一天兩次）、光影海洋觀景窗及夢幻水母萬花筒的景點入場，折後只需HK$208。以及1大1小門票送1份雪糕，折後只需HK$337。

1折優惠碼開搶日期: 8月5日6PM，有效期至8月12日 11:59PM（適用於所有Klook用戶）

限時優惠開賣日期：即日起至8月31日，適用日期：9月1日至9月30日

詳情請按此。

5.馬灣挪亞方舟門票 買一送一

▲ （圖片由Klook提供）

馬灣挪亞方舟門票買一送一將於8月7日至8月28日開賣，折後只需需HK$198。

限時優惠開賣日期：8月7日起至8月28日，適用日期：8月7日至12月31日

詳情請按此。

6.香港杜莎夫人蠟像館門票 58折

▲ （圖片由Klook提供）

香港杜莎夫人蠟像館門票限量同行優惠58折，折後只需HK$336。

限時優惠開賣日期：即日起至12月31日，適用日期：即日起至9月30日

詳情請按此。

7. 香港樂高®探索中心門票 88折

▲ （圖片由Klook提供）

香港樂高探索中心門票有88折優惠，輸入優惠碼後，即可以優惠價HK$211一張購買門票。

詳情請按此。

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責任編緝：蕭雅文