【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲　岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經

▲ 岑珈其和余香凝一同接受TOPick訪問。

每段愛情都是一段令人成長的經歷，不論過程中遇到多少難關，闖關後便會有所得著。

港產片《緣路山旮旯》內的阿厚（岑珈其飾）從戀愛中學習，現實中的「爺爺」岑珈其與余香凝亦見證着彼此的成長，二人從《非同凡響》內的「學生」蛻變成阿厚和咩姐，更不約而同地榮升為別人的父母，愈來愈成熟。

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互笠高帽

岑珈其和余香凝都是備受觸目的新生代演員，二人甫一見面便互笠高帽，岑珈其大讚：「她愈來愈叻，相比我首次跟她合作和見她的時候，又再光茫四射了。」

余香凝聽後便說：「嘩哈哈！我覺得他高了！」岑珈其隨即還擊：「嘩！你可否不要這樣？可否不要這樣人生攻擊？好的，多謝你啊！」余香凝解釋：「未必是高度，所有事的Standard、工作能力、才能、才華......所有的都拉高了。」

二人你一言我一語，氣氛歡樂。

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角色的說話

余香凝飾演的咩姐是一名模特兒，「這個女生很介意別人的目光，很喜歡進食卻去Keep Fit，刻意將很美的一面表現出來。其實這並非真的她，真正的她很麻甩、很愛吃，她最後選擇做回自己，很開心但可能會有少許走樣。」

她續指：「現實社會如是，大家喜歡玩社交媒體，表現出來的一面是最完美最開心，但很多時有很多事也沒有表現出來，反而壓抑在內。咩姐這個角色想跟大家說的就是不如做自己，這是最開心。」

岑珈其認為阿厚在分享的就是其成長經歷，「他透過五段愛情去成長。有些人可能不太知道自己想要甚麼，但經歷每一次的愛情其實都是一個成長。當中有些交代是他也會留意居住的地方，對白內也有交代他買樓很貴、租樓又怎樣，他會去想作為香港人也會去想的問題。」

他又說：「他是一個比較被動怕醜的人，但他明白到原來有些事是自己喜歡的就需要自己去爭取，幸福是要自己爭取的。」

余香凝覺得：「阿厚是慢慢地進步，即使之前戀愛遇上失敗，每一次的失敗都會學習到一些事並成長。」

▲ （《非同凡響》劇照）

一起成長

拍攝《緣路山旮旯》的時間正值余香凝和岑珈其太太懷孕之時，昔日的幼稚話題不再，二人當時一起談及陀BB的話題。

岑珈其自覺比以前踏實、成熟，「某程度上覺得我是一個爸爸、一位丈夫，所以不能像以前般不想後果，開始對自己的事業和工作愈來愈有要求，很多事情會透過成長而成熟了，特別是結婚、生育後，很多事都會穩定了。」

余香凝認同道：「有了家庭後得失心沒那麼重，以前可能有很多事會很介意，能否做到這份工作？或是沒有這個機會便會揼心口。現在反而沒有這種心態，因為最重要的就是家庭。」

她又謂：「我們能夠做到喜歡的職業，能繼續有人找你工作已很難得，所以變了很享受每次的工作機會及希望能做到最好，這便已足夠。至於是否不再介意提名或獲獎，有當然是開心，但沒有也不會像以前那種心態『為何會沒有呢？』」

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過去的自己

岑珈其坦言：「過去最介意就是自身的自卑，因為太細粒、太醜樣，有種介意是會否不適合做這行？會否別人不想看你呢？還有介意沒有演出，最介意的時候很沒自信。」

余香凝最介意是別人對她的看法：「很介意別人覺得你應該要『點點點』，現在反而是我會自己去審視究竟盡力了沒有？究竟是否已經呈現到最好的自己出來？而非Care別人的想法是怎樣。」

為人父母

余香凝有感成為母親後的責任很重大：「小朋友特別需要你的愛，爸爸典型就是一定會外出工作、負責賺錢養家，這是最傳統的思想。現代女性並非如此，我們也有我們的工作，但又要實現我們照顧小朋友，希望她在最多愛的環境下成長。還有她每一小步，可能是第一次站起、第一次走路、第一次說話，都會希望自己在身邊，甚至乎學校的事情媽媽都是比較緊張。」

在旁的岑珈其笑着點頭。余香凝續說：「很多事都是媽媽Group，不會是爸爸Group，所以媽媽有很多事情需要去兼顧，現在比以前的工作辛苦。現在是沒有休息時間，收工回家看見她那麼可愛便會與她玩樂，很想任何時間不是工作就是陪伴她，看見她開心便會覺得自己很幸福。」

▲ （陳詠琪 攝）

岑珈其很尊重媽媽及太太：「她們真的很偉大、很厲害，在背後幫我打理家庭打理得很好，亦將小朋友照顧得很好。我會緊張能否給予她們好的生活，做好每一個工作的同時知道家中有太太在背後支持，令我更安心可以全心全意去做好工作。」

他又謂：「有時會擔心不夠時間陪伴她，甚至希望有空能幫手照顧小朋友，太太全職照顧兒子且每天對着他，其實真的很大壓力，但我又自問真心很廢，不知道能做些甚麼，唯一能做的就是放假陪伴他們，能夠幫忙的都去幫，唯一做的就是給她幸福。」

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父母心聲

岑珈其肯定地說：「絕對（從余香凝身上）聽到媽媽心聲！有些事太太也是這樣說的，我真的很佩服亦很明白，有時有些人會覺得我很錫老婆，我覺得是要的，絕對應該要這麼錫她。作為太太和媽媽，她就是這麼好、這麼偉大，你永遠計不到她原來付出了很多，很理所當然你應該要去寵她、錫她。」

余香凝亦聽到了爸爸的心聲，「爸爸工作很辛苦，有些位置原來爸爸沒想太多，純粹想大家Relax一點，有時媽媽會太緊張。」

岑珈其指：「我們作為爸爸，因為知道自己湊小朋友不叻，那不如做好自己擅長的事──就是努力工作，去給予她幸福的生活。」

▲ （陳詠琪 攝）

十年後的你

岑珈其有感而發：「她一定是一個幸福的少奶奶，事業上也很幸福美好，應該是可以達到她想要的。工作有很多機會，開心之餘家庭也會很幸福，她是一個很好的女生，不論她成為太太或媽媽，你會覺得有這樣的一位另一半，便很安心並為她感到驕傲，這個女人很萬能。」

他不忘稱讚自己的太太，「我太太也是的，她也很厲害。」

余香凝認真地說：「我覺得十年後的珈其會比現在成熟了，我期待一個更加踏實、沉實的他。」岑珈其笑稱：「我現在還是很貪玩，很小朋友。」

余香凝同意地說：「他還是，但我想十年後的經歷，不論是任何崗位都會有很多大進步，希望你到時不要囂張，珈其哥！」岑珈其承諾：「不會啦！一定不會！」

▲ （陳詠琪 攝）

余香凝感慨道：「其實自己是很開心看見珈其......現時的爺爺有很多人喜歡，真的很開心。因為珈其是一個很好的演員，很值得讓人知道他的好。十年後希望你是影帝珈其。」

岑珈其希望：「我們十年後都仍然可以發光發亮，然後我們都仍然可以有多點合作。如果我們十年後再合作，可以演老夫老妻、爸爸媽媽，挺過癮！我們可以演一些現在我們的前輩，到時候一些新人他們就是演子女，我覺得很好玩。」

余香凝說：「到時有新演員時我們便變成了前輩。」

現實中的岑珈其和余香凝已為人父母，相信不久的將來他們亦會接下更多長輩角色，迎接更多的「子女」。

化裝: Makeup @kahocheng_upton（岑珈其）

髮型: Hair @nickienick （岑珈其）

服裝: Wardrobe @hbxhk（岑珈其）、iBLUES@iblueshk @iblues_official #iblueshk（余香凝）

記者：梁樂欣