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【毒舌大狀】巴士巡遊為子華阿Dee《毒舌神曲》造勢　年廿九謝票優先場派現金利是

娛樂 16:52 2023/01/15

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（左起）王丹妮、謝君豪、吳煒倫、何啟華、楊偲泳、栢天男。

黃子華毒主演的賀歲片《毒舌大狀》將於1月21日（大年三十）上映，「毒舌團隊」在今日（1月15日）到圓方戲院為黃子華及Dee何啟華合唱的《毒舌大狀》電影曲《毒舌神曲》舉行MV首播會。

不過今日子華未有現身，但導演兼編劇吳煒倫（Jack），以及戲中演員謝君豪、王丹妮（Louise）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）及栢天男（Adam）都有到場。

他們於MV首播會後，更齊乘開蓬巴士由尖沙咀巡遊至旺角，貼地走近巿民，預先向巿民拜早年送上祝福，並為《毒舌大狀》拉票。

優先場派利是

導演Jack導演透露：「趁年廿九謝票優先場，我哋會到13間百老匯院線派利是，而且係真錢嚟，有機會攞到最多500現金利是。」而阿Dee亦即場打開藏有500元的大利是。

謝君豪帶領眾演員到戲院出席MV首映及乘坐開蓬巴士巡遊拉票，君豪及多位演員皆甚為落力與街上巿民打招呼及推介新戲，不少粉絲在沿途為演員打氣，在旺角近朗豪坊更一早聚集大批支持Dee及Louise的粉絲。

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Dee與子華合唱興奮

眾演員在活動中分享，Louise說：「我在戲中能否獲申訴，大家睇完戲就知。」

對於子華肯首與Dee合唱電影曲《毒舌神曲》，Dee興奮說：「今次錄歌係奇妙旅程，初時電影公司有這想法，但自己覺得很難實現，點知打嚟話子華肯唱，自己興奮到癲咗，好開心，今年有埋自己的solo就最好了，看看這首神曲可否突破1億點擊率。」

至於Renci說：「我係網傳的徐錦江，大家想知點解睇戲就知。」而Adam表示：「未見睇的朋友一定會有驚喜。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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