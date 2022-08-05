【安老福利】高齡化在2040年進入高峰　孫玉菡：處理老齡化帶來的挑戰至關重要

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日出席一活動時指，香港現在面對高齡化的問題，到了2040年會進入高峰期，未來如何好好處理老齡化帶來的挑戰至關重要。

他表示，現在約有145萬名65歲或以上的老人家，每年增加約10萬名，趨勢到了2040年會進入高峰期，所以未來如何好好處理老齡化帶來的挑戰至關重要。他說，安老事務委員會過去經過多年的努力已制定《安老服務計劃方案》，其方針指引了未來發展方向，亦是現在努力的方向，即以「居家安老為本，院舍照顧為後援」為整體策略方針，是個對的方針。他強調，以香港老齡化的問題來說，如果在服務模式、支援模式不作出改變的話，難以應對這挑戰。

他說，過去幾年，政府尤其在社區照顧方面做了大量工作，包括綜合家居照顧服務、「長者社區照顧服務券」試驗計劃、社區照顧服務中心、「支援身體機能有輕度缺損的長者試驗計劃」，以及在長者地區中心和長者鄰舍中心為健全長者所做的工夫。未來局方會加強支援照顧者，他指絕大多數的長者其實是有活力的，他們最大的意願是留在自己的社區安享晚年。要讓他們過一個快樂、健康的晚年，如何做好社區照顧至為重要。



除人手外，政府在科技方面的推動，包括設立了10億元的「樂齡及康復創科應用基金」，希望作為引子為業界提供資源配置，令大家可以更好用好科技，應對老齡化所帶來的挑戰。



他說，香港社會之所以有今日的成就，全靠一群現在的長者過去的打拼和努力。所以要照顧好長者，既是大家的責任，亦是對他們作最好的祝福。

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責任編輯：袁澍