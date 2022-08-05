【學好英文】林盛斌聘英文老師上門教仔女發音　Bob讚靚女好笑容︰又勤力又叻

▲ Bob林盛斌為子女聘請了靚女英文老師上門教發音，盛讚老師靚女好笑容，最重要又勤力又叻，令小朋友很喜歡上堂。

星爸林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）育有4子女，教育孩子方面會針對性找老師幫忙。昨日（4日）Bob在社交平台分享聘請了英文老師Leona教導子女發音，大讚老師靚女又教得好，所以Bob上載與老師的合照發文，推介給有需要的家長。網民留言紛紛讚老師似岑麗香和江若琳。

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Bob在帖文中讚Leona老師可能是他見過最靚、最甜、最開心的老師，見二家姐、三家姐和細仔的英文發音幾好，相信她有很大功勞。

佢最勁嘅地方係，佢有一種能力同魅力，可以令到所有小朋友都好鍾意上佢堂，佢嗰種成日笑嘅正能量令到大家都好喜歡佢！

▲ Bob推介Leona老師給有需要的家長。（Bob facebook圖片）

另外，Leona除了教英文之外，還開始做外國流行的臨時保姆，即是父母夜晚開開心心出去拍拖，她就可以上門陪小朋友玩兩三個鐘，直至父母回家，例如玩遊戲、閱讀、談天等，同時可以教小朋友練習講英文，比孩子看iPad、睇電視打發時間好。

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Bob︰收費平過playgroup

Bob稱Leona的收費不貴，並提供聯絡方法。Bob接受TOPick訪問時進一步解釋，「收費平過你去嗰啲乜嘢playgroup。」他感謝太太幾年前找到這位老師教女兒英文發音，現在再教快將5歲的細仔。

講真，經過調教之後，佢哋嘅英文發音又真係幾好嘅，所以我太太咪繼續搵佢教啲小朋友囉。

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讚老師有魅力讓小孩喜歡上課

他直言一直都覺得，土生土長的Leona姐姐英文叻，樣子又幾靚，又好笑容，最重要是一個好勤力的老師，還有一種能力和魅力，令小朋友都很喜歡跟她上堂，「佢嗰種成日笑嘅正能量令到大家都好喜歡佢」。不過她客仔不多，因她不算積極找客人，所以Bob想幫她一把。

我成日叫佢不如拍片上網教人英語拼音啦，咁咪可以吸引多啲家長去搵你教小朋友英文囉，但係佢又有啲怕醜，所以嗰日我咪同佢講，不如我出個post，幫你宣傳下，等你可以有機會搵多啲生意啦。

一向樂於助人包括做媒人的Bob笑言，今次幫老師宣傳後，老師的電話被炸爆，不停響，「原來真係好多家長需要一個好嘅老師上門教英文發音拼音，有幾個圈中朋友都問咗我攞多啲資料，我諗佢嚟緊啲期都好滿㗎啦，唔知仲有冇時間幫我個仔，哈哈！」

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記者︰林綺玲