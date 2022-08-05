【校長專訪】工作繁忙無暇陪子女感虧欠　沙田呂小校長曾半職1年彌補親子時光

▲ 浸信會呂明才小學黃輝微校長分享育兒心得。

從事教育工作，往往忙著培育學生，難免少了心力在自己的子女身上。浸信會呂明才小學校長黃輝微育有兩名子女，由於工作忙碌，她坦言孩子年幼時，學業上都是「自生自滅」，直至女兒小六時，幾經掙扎終決定轉為半職，陪伴她度過升中難關。現時兩子女都已升讀大學，女兒更受她薰陶，希望投身教育界。

在香港大學修讀心理學系的黃輝微校長，原計劃成為教育心理學家，最初打算累積2、3年教學經驗，就辭工再讀書。不過，她在教學中得到滿足感，加上結識了同為老師的另一半，最終決定留守教育界，婚後生兒育女。

大仔和細女均就讀津貼小學，並畢業於Band 1英中浸信會呂明才中學。黃校長表示，沒有特別為子女鋪路，特別在他們年幼時，夫婦工作都忙碌，無暇兼顧孩子的學業，兄妹倆也並非在黃校長任教的學校就讀。

學業上他們都是「自生自滅」，我很少管他們。

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有感虧欠子女

女兒出生後，黃校長開始修讀教育文憑，首兩年既要讀書，又要工作，每晚只能睡4、5小時，在女兒升讀K1時，黃校長在香港浸信會聯會小學亦升職至課程發展主任，往往要工作至晚上8、9時，如今回想都覺得對孩子的成長有所虧欠。

大仔性格比較獨立，相對較易處理，細女卻對黃校長非常依戀，導致分離焦慮長達數年。黃校長憶述，孩子小學時，她每天都駕車送他們上學，但每當到校門女兒就開始嚎啕大哭，難捨難離，一直哭到小三。黃校長只得跟老師約定，送孩子下車後就開車，頭也不回地離開，否則女兒只會哭得更厲害。

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即使知道黃校長要加班，細女都堅持要等媽媽回來陪她做功課，「磨爛蓆」至深夜才能完成。黃校長經過多年掙扎，最終決定在女兒小六時轉為半職工作一年，希望彌補失去的親子時光，陪伴女兒做好升中銜接，儘管學校工作量仍很多，黃校長仍騰空兩個半日去接女兒放學，

我覺得要償還時間給她，女兒明顯開心了很多，最終也能升讀心儀的中學。

青春期心態轉變

當孩子踏入青春期，黃校長形容，這是另一個挑戰，明明小學時渴望時刻與媽媽黏在一起的女兒，升中後卻不願她再陪返學，黃校長只得改變自己，學習給予孩子更多空間。

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黃校長感激子女就讀的中學給予孩子發揮空間，兄妹都對戲劇教育有興趣，熱心參與戲劇表演，成為難忘的生命經歷。轉眼大仔和細女已經分別21和20歲，大仔DSE後修讀副學士，並於兩年前赴澳洲大學修讀資訊科技系。細女受父母薰陶，目前正在香港教育大學就讀，希望能為教育界出一分力。

黃校長雖關心孩子的未來發展路向，但沒有給予壓力，讓他們有自由空間選擇自己的出路。

我覺得人生的成長很多元化，學業只是其中一部分。我年幼時，爸爸給我很大的自主權，我也是用這個方式教養孩子，最重要是健康成長，在信仰生活中不要流失。

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記者︰林愛娜