【人各有志】DSE考生盼獲政府聘用ACO䟴䟴腳到退休　又怕獲大學錄取陷兩難

▲ 如果是你，會如何選擇。

DSE上月20日放榜，DSE考生開始要思考前路，正所謂人各有志，未必人人都要讀大學，有考生立志讀醫幫人，亦有人希望舒服到退休。有一名剛剛考完DSE的學生就在群組「公務員secrets」發文求助，表示自己學歷已符合助理文書主任（ACO）要求，從小夢想就是加入政府䟴䟴腳，䟴到65歲退休。

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樓主表示，不同意有人講ACO是政治架構入面地位及人工最低的問題，反而覺得只要捱到65歲，之後的人生都是「老」、「病」及「死」的階段，不會有人理你曾經是CEO定ACO，反正都是等死，在世上做過什麼都不會有人記得，所以認為自己開心就好。

不過樓主又表示已報Jupas(大學聯招)，而她的首選是Poly的機械工程，她表示如果政府叫她返工，而Jupas又有Offer，她還讀不讀書好？

但如果選擇讀大學又擔心很難考到牌(BSE)，自問讀書能力不高，考不到牌人工很難超過30K，不知該如何選擇，遂叫網民給意見。

根據政府職系資料庫的網上資料，助理文書主任 (Assistant Clerical Officer) (ACO)總薪級表第3至15點，人工由$15,950至$32,545，視乎年資的長短，有機會升職文書主任 (Clerical Officer) (CO)及高級文書主任 (Senior Clerical Officer) (SCO)，而SCO頂薪點達$57,395，不過平均晉升年資需時28年。

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責任編輯:王明芳