【消費券】5間5星酒店住宿套票低至37折 8月8日起Trip.com開搶
社會 13:39 2022/08/05
第二期消費券本周日（7日）發放，Trip.com與Mastercard推出「8.8每日狂賞」Mega Sale，活動由8月7日早上10時至8月12日下午11時59分進行，將推出多個限量或限時搶優惠，包括酒店連稅價格低至$888、酒店自助餐買1送1外，景點門票優惠高達$188等，有關更多酒店和門票折扣優惠及活動資訊，包括條款及細則，可瀏覽官方網站。
除8月7日早上10時起開賣的24間人氣精選酒店外，8月8日至8月12日期間每日上午10時起，用戶更可於活動頁面競搶以下多間本地5星級酒店住宿套票：
|日期
|酒店
|優惠詳情
|優惠價（每晚連稅）
|原價（每晚連稅）
|
8月8日
|香港瑰麗酒店
|（獨家）海景大床房住宿，連雙人早餐、Butterfly Patisserie下午茶外賣、$500餐飲現金券、周日至周四延遲退房至下午3時、以及K11 Musea $200現金券，限量10個間夜
|$3,288
|$6,668
|8月9日
|香港海景嘉福洲際酒店
|（獨家）自助晚餐＋自助早餐（周一至周四）＋免費洲際行政俱樂部禮遇（周日至周三）＋$200 迷你吧消費額＋迎賓小食籃，限量10個間夜
|$1,388
|$3,010
|8月10日
|奕居
|Studio 70 海景房住宿（10月逢周二及三免費升級至奕居套房），連Salisterra雙人早餐、$1,000房內送餐服務及消費額、免費客房Maxi Bar（不含酒），限量10個間夜
|$2,888
|$7,684
|8月11日
|馬哥孛羅香港酒店
|高級客房住宿（可免費升級到豪華客房），連$1,100餐飲消費額及平日下午3時延遲退房，限量10個間夜
|$888
|$2,420
|8月12日
|雅格酒店
|城景特大雙人床客房住宿，早餐＋下午茶＋3道菜晚餐＋紅酒，限量10個間夜
|$888
|$2,200
另外，Trip.com同時推出本地體驗門票及餐飲優惠，8月8日起每日中午12時開搶：
8月8日
- 天際100（Sky100） 香港觀景台高空特飲優惠套票（入場門票 +特調飲品）套票買一送一，8月8日，兩位$148，原價$296
- Häagen-Dazs 雪糕月餅，獨家三日快閃優惠，$213起，原價$358起
8月9日
- $88Peppa Pig 玩樂日互動特展香港站入場門票，原價$298
8月10日
- $18香港挪亞方舟優惠入場門票，原價$198；門票買一送一，兩張$198，原價$396
8月11日
- ＄88東方之珠遊船體驗船票（周日至五適用），原價$220；半價船票（周六適用），原價$220
8月12日
- 大富翁夢想世界門票 + 香港杜莎夫人蠟像館門票 + 金玡居餐券套票買一送一，兩位$438，原價$876
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責任編輯：陳麗娜