【人倫慘劇】離譜媽媽熄引擎玩手機半小時　兩姊弟車廂中暑暈倒1死1重傷

▲ 離譜媽媽熄引擎玩手機半小時，兩姊弟車廂中暑暈倒1死1重傷。

酷熱天氣持續，家長帶子女出遊時都需多注意是否有中暑跡象。不過，日前有粗心家長帶子女自駕出遊時，竟私自關掉汽車引擎，開窗玩手機半小時，令2名子女被困無冷氣的車內中暑，造成1死1重傷的悲劇。

最新影片：

據日本媒體報導，神奈川縣一名20多歲婦人到警署報案求助，稱自己的2名孩子暈倒在車內失去意識。警方到場發現，這名媽媽的車停在公園戶外停車場，車內溫度極高。車内的2名孩童無明顯外傷，被送醫急救；最終1歲弟弟不治、2歲姊姊重傷。警方初步判斷是因中暑導致。

網民大罵離譜

該名媽媽報稱，自己開車帶2名子女到公園玩，兩姊弟坐在後座睡著，於是打算趁他們醒來期間，將汽車引擎關閉30分鐘，自己開窗玩手機。而媽媽的供詞引起網民熱議，不少人覺得在酷熱天氣下，不可能忍受在無冷氣的車内逗留30分鐘。同時也有網民痛批媽媽行為離譜，在家長與子女同在車内的情況下，竟自顧地玩手機而沒發現子女異狀，導致慘劇發生。

中暑症狀及急救法

台灣家庭醫學科醫師黃彗倫最近在Facebook專頁分享稱，中暑只是熱傷害的其中一種類，其他像是熱衰竭也是高溫環境可能引起的病症，而且兩者的機轉和嚴重程度均不相同。

熱中暑（Heat stroke）

症狀：身體體溫調節失衡，患者體溫會高達攝氏40度以上，可出現如：頭暈、身體無力、臉紅口渴；嚴重則突然昏厥、血壓下降，甚至造成中樞神經受損後遺症，致死率非常高，必須盡快接受治療。

急救法：需要降低體溫。可以濕毛巾包覆身體，或泡水、冰敷，都是可行之策。如果症狀無法改善，必須盡速送醫尋求專業的緊急救治。

熱衰竭（Heat exhaustion）

因調節體溫的手段不當導致，但同樣是天氣炎熱所可能導致的疾病。如果排汗過多，導致身體流失了過多水分和鹽分，就會導致人體缺水和電解質失衡。

症狀：體溫時常維持在正常範圍內，不會明顯升高，但仍有頭暈噁心、身體無力之類症狀。

急救法：必須盡快補充水分和電解質，解決水分和電解質缺乏的問題。例如飲用運動飲料。如果症狀嚴重無法改善，則要送醫採取靜脈輸液的措施補充水分和電解質。

黃醫師亦提醒，身處於高溫的環境下時，不要做太過激烈的運動，注意保持運動環境的「通風」；運動時也要記得補充「水分」和「電解質」，將熱傷害的機率降到最低。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：

https://www.hket.com/page/408

責任編輯：羅嘉欣