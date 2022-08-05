【食用安全】即食麵拆開驚見「黑色點點」佈滿活蟻 涉事廠商回應惹議

▲ 內地即食麵拆開驚見「黑色點點」。

即食麵向來甚受大眾歡迎，不過近日內地有市民於家中拆開即食麵包裝時，竟嚇見眾多黑色一點點，再細看之下，才驚覺時密密麻麻的螞蟻，因此向內媒投訴。事件衝上微博熱搜，閱讀量更破2.5億，有不少網民表示驚訝，不過，亦有人質疑難以置信，指生產線難以有螞蟻存活。據了解，事主約1000元人民幣了事，白象食品其後則出聲明，強調公司生產過程無出現品質問題。

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打開即食麵見黑色螞蟻

一名內地女子向內地媒體投訴指上月26日在白象的京東自營旗艦台買了5包裝的白象湯好喝招牌豬骨湯麵，日前她拆開其中1包打算煮食時，發現上面有許多黑色點點，細看下才驚覺是螞蟻。她其後向有關公司客戶服務投訴，由於對方法判斷是否產品本身有問題，還是是包裝破損導致有害蟲侵入，最終賠償1,000元人民幣（約1,160港元）。

內媒指該品牌即食麵麵餅發現螞蟻已非首見，過去亦曾有消費者遇到同樣問題，該公司則表示沒有真正的涉事樣本，他推測即食麵於運輸過程中變形，令即食麵的包裝擠破，致螞蟻聚集。

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網民熱議

事件暴光後隨即引起熱議，不少網民質疑是即食麵存放有問題，直指「生產線下不太可能有蟻」、懷疑「存放時包裝有破損爬入去的」；但亦有人表示見到圖片相當嘔心。

同場加映：11款即食麵被驗出含一級致癌物 專家警告長期接觸或致血癌乳癌

據台灣食藥署近日公布的「邊境查驗不合格名單」，有多達11款即食麵的調料包被驗出超標的農藥「環氧乙烷」，WHO定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。

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責任編輯：羅嘉欣