【美食速報】植物成份製造植脆雞登陸超市　內附免費試食植脆雞詳情

▲ 新Impossible Foods 植脆雞登陸香港超市。（圖片由品牌提供）

環保議題一直是全球熱話，以植物成份製造的Impossible Foods今個夏日推出植脆雞，由美國製造，讓素人有多個選擇。植脆雞現已登陸全港各大零售指定分店，包括百佳、 fusion、TASTE 和 great Food Hall 及 U購Select、 CitySuper、HKTV mall 及 HOME+，讓大家可以將植物飲食概念「植」入日常生活中！

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Impossible 植脆雞在去年底於美國推出，植脆雞本物已熟透，只需透過氣炸鍋、焗爐或微波爐加熱即可食用，適合用來做下午茶、宵夜或派對小食，簡單又快捷！為滿足世界各地的雞肉愛好者，Impossible Foods研發植脆雞，製造外皮金黃酥脆，內裡為植物脆雞塊，與動物雞塊相比還含有13克蛋白質（每95克份量），不含膽固醇，飽和脂肪及總脂肪分別少55%及30%。

Impossible Foods指植脆雞的製造過程所使用的環境資源遠少於動物雞塊，與美國生產的動物雞塊相比，生產植脆雞所需的土地資源少49%、用水量少44% ，溫室氣體排放量則少36%。

Impossible 植脆雞免費試食活動詳情

▲ （圖片由品牌提供）

由8月12日起，Impossible Foods將會舉行一連三星期週末快閃試食活動，凡於K11 MUSEA的Little Break Cafe (8月12-14日)、西九龍文化區的The Butchers Club美食餐車 (8月19-21日)或南豐紗廠的ROOOT (8 月26-28日)選購任何/指定食品或消費滿指定金額，即可獲得一盒四件Impossible植脆雞。

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責任編緝：蕭雅文