  • 25°C
香港時間 : 2022805日 (週五) 14:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速報】植物成份製造植脆雞登陸超市　內附免費試食植脆雞詳情

休閒消費 14:02 2022/08/05

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

新Impossible Foods 植脆雞登陸香港超市。（圖片由品牌提供）

環保議題一直是全球熱話，以植物成份製造的Impossible Foods今個夏日推出植脆雞，由美國製造，讓素人有多個選擇。植脆雞現已登陸全港各大零售指定分店，包括百佳、 fusion、TASTE 和 great Food Hall 及 U購Select、 CitySuper、HKTV mall 及 HOME+，讓大家可以將植物飲食概念「植」入日常生活中！

最新影片

Impossible 植脆雞在去年底於美國推出，植脆雞本物已熟透，只需透過氣炸鍋、焗爐或微波爐加熱即可食用，適合用來做下午茶、宵夜或派對小食，簡單又快捷！為滿足世界各地的雞肉愛好者，Impossible Foods研發植脆雞，製造外皮金黃酥脆，內裡為植物脆雞塊，與動物雞塊相比還含有13克蛋白質（每95克份量），不含膽固醇，飽和脂肪及總脂肪分別少55%及30%。

Impossible Foods指植脆雞的製造過程所使用的環境資源遠少於動物雞塊，與美國生產的動物雞塊相比，生產植脆雞所需的土地資源少49%、用水量少44% ，溫室氣體排放量則少36%。

Impossible 植脆雞免費試食活動詳情

（圖片由品牌提供）

由8月12日起，Impossible Foods將會舉行一連三星期週末快閃試食活動，凡於K11 MUSEA的Little Break Cafe (8月12-14日)、西九龍文化區的The Butchers Club美食餐車 (8月19-21日)或南豐紗廠的ROOOT (8 月26-28日)選購任何/指定食品或消費滿指定金額，即可獲得一盒四件Impossible植脆雞。

查詢更多請按此

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【童你食買玩】7大主題樂園限時搶優惠　門票一折起最平$64入場
今日 13:47
【童你食買玩】7大主題樂園限時搶優惠　門票一折起最平$64入場
【好人好事】深水埗婆婆執農曆七月路邊祭品果腹　暖心港男主動讓出飯盒
今日 12:19
【好人好事】深水埗婆婆執農曆七月路邊祭品果腹　暖心港男主動讓出飯盒
【情侶分手】女網紅瘋狂打卡200張相　男友被嫌影相技術差分手
18:22 2022/08/04
【情侶分手】女網紅瘋狂打卡200張相　男友被嫌影相技術差分手

你可能感興趣

【童你食買玩】7大主題樂園限時搶優惠　門票一折起最平$64入場
今日 13:47
【童你食買玩】7大主題樂園限時搶優惠　門票一折起最平$64入場
【好人好事】深水埗婆婆執農曆七月路邊祭品果腹　暖心港男主動讓出飯盒
今日 12:19
【好人好事】深水埗婆婆執農曆七月路邊祭品果腹　暖心港男主動讓出飯盒
【情侶分手】女網紅瘋狂打卡200張相　男友被嫌影相技術差分手
18:22 2022/08/04
【情侶分手】女網紅瘋狂打卡200張相　男友被嫌影相技術差分手
餐廳情報 養生 南豐紗廠 百佳 超市 蛋白質 美食 食品 HKTV Mall Instagram

最高瀏覽

【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
19:53 2022/08/04
【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司
17:34 2022/08/04
【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用
13:44 2022/08/04
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用