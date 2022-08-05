【脫離關係】語言學家拆解「爺媳關係」用字　容海恩透露丈夫知情並理解

▲ 立法會議員容海恩。（資料圖片）

保安局周三（3日）嚴厲譴責袁弓夷、何良懋及梁頌恆等人在海外籌組所謂「香港議會」，涉嫌違反《香港國安法》第22條「顛覆國家政權」罪。其中，袁弓夷為立法會議員容海恩丈夫袁彌昌的父親，亦即是容海恩的家翁。容海恩今日在報章刊登脫離爺媳關係的聲明。

語言學家和PCLL法律寫作導師歐陽偉豪（Bensir）在網上發文指，中文裡沒有「爺媳關係」，只有「翁媳」，認為脫離爺媳關係是脫離一個不存在的關係，形容容海恩的行文「具離奇詭異文學色彩」。

歐陽偉豪帖文以「中文之大義」、「法律之大義」及「國之大義、家之和諧」來評論容海的「國之大義」聲明的，認為是只有翁媳，沒有爺媳，更沒有爺媳關係，他指脫離爺媳關係就是脫離一個不存在的關係，行文具離奇詭異文學色彩。

他又表示，被控涉嫌違反法律，不等於違反法律，笑指應該要改爲「涉嫌/ 企圖脫離爺媳關係」。帖文經過傳媒轉發，亦引發網友熱議。

聲明發表後，容海恩向傳媒表示，其首要考慮是「國之大義」及維護一國兩制，強調發聲明是極度緊要的事項，有責任立即表明立場。她說丈夫袁彌昌知情並理解，至於兩名女兒年紀尚小，「講咗都未必明白」。

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記者：袁澍