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【儲危險品】涉無牌儲存第二類危險品　蘋果日報印刷有限公司認罪罰款7,000元

社會 14:35 2022/08/05

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涉無牌儲存第二類危險品，蘋果日報印刷有限公司認罪罰款7,000元。（資料圖片）

蘋果日報大樓被指涉於2021年12月在大樓內，違規儲存第二類危險品，消防處巡查後票控蘋果日報印刷有限公司1項違反危險品牌照上的條款，以及1項未領有危險品牌照而從事有關的活動罪。壹傳媒臨時清盤人代表律師今（5日）於觀塘裁判法院承認2項控罪，求情指保安局已凍結蘋果日報資產，將申請解凍資產繳款。暫委裁判官考慮到被告財政狀況及案情嚴重性低，就兩罪分別判罰款5,000及2,000元，28天內繳交罰款。

被告為蘋果日報印刷有限公司，首張傳票指，有人提出告發指被告在2021年12月8日，在將軍澳工業村駿盈街8號，違反依據危險品條例第6（1）條及9（1）條發出的危險品牌照編號16840的條款或條件，即經批准的貯存所在任何時間內，只可貯存牌照內所指定的危險品種類。

另1傳票罪指，有人提出告發指被告在同地，並非根據及按照危險品條例批給的牌照而貯存9個四氟乙烷氣瓶及16個二氟一氯甲烷氣瓶，即根據危險品條例（適用及豁免）規例分類為第2類第二分類的危險品。

壹傳媒臨時清盤人代表律師求情指，蘋果日報印刷有限公司已於2021年6月停止營業，公司董事亦已於2021年7月1日辭職，蘋果日報母公司壹傳媒同年11月被頒令清盤。代表律師指，被告直至消防處調查才知悉有氣瓶的存在，並已全力配合調查。

裁判官指，涉案物品數量不多，性質不算嚴重和被告初犯，就兩罪分別判罰款5,000及2,000元。代表律師表示，被告的資產目前仍遭保安局凍結，故無法支付罰款，將申請解凍資產，獲裁判官批准在28天內交罰款。

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記者：陳曉欣

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