【好人好事】輪椅單親媽網上借電鑽拆床　慈雲山愛心街坊幫人幫到底上門協助

▲ 慈雲山日前有位輪椅單親媽網上借電鑽拆床，眾街坊幫人幫到底上門協助。

慈雲山街坊守望相助，近日有宗好人好事獲網民大讚。事源有名坐輪椅的單親媽媽在地區網上群組求助，本來只是想向街坊借電鑽用來拆床，殊不知，一眾街坊幫人幫到底，主動上門協助拆床，有的幫忙執拾，有力出力，令該名單親媽媽感動，直言「 你哋真係無得輸」。

輪椅單親媽想借電鑽拆床

該名港媽於周三（3日）在facebook群組「慈雲山資訊交流」發帖，她本來是問街坊網民有否電鑽￼可以借她用，她指自己是單親媽媽，即是沒有另一半可幫忙，而須坐輪椅的她可以行到，只是不夠力用螺絲批。

我係單親媽咪，我想自己拆個床，隻手唔夠力用螺絲批￼，因為我本身坐輪椅，但可以行到係唔夠力。

▲ 有名媽媽在網上向街坊借用電鑽用來拆床。（圖片：慈雲山資訊交流FB）

帖文附有一張照片，見櫃上有一個床板，床板附有4級樓梯及欄桿，要拆除不易，似是小型工程。首先有男街坊Thomas留言回應，「你要拆床我幫你拆啦」，該留言有多達約130名網民給讚好或愛心。該暖男問事主是否在慈雲山、拆了就可以，港媽像難以置信地問是否真的可以，2人其後傳個人訊息詳談。

暖男街坊：幫到人是福氣

有網民大讚Thomas的善心，知道他懂一般裝拆、洗冷氣等，以為他有開店或接生意，想之後去支持他，「下次洗機搵你」，暖男回覆建議搵小店，表明幫人是不求回報。

幫下人都係一種福氣，起碼自己仲有能力幫到人。

最新影片：

街坊一呼百應

除了暖男Thomas之外，很多街坊一呼百應，有的可親身上門幫手、有的可借出工具。「要幫手出聲，有工具可以幫手拆」、「我聽日夜晚就得閒￼，有需要搵我」、「有需要整理家居可揾我」、「電鑽電鋸電批磨機都有」等等。

該港媽有交代情況，曾指出欠車仔，加上床板重，有多位男士幫忙最好，當時已確認有兩位會前來。她之後在留言位置分享了2張相片，有2位男街坊、1位女街坊幫忙，非常感謝大家。

慈雲山真係好有愛。我好感動，你哋真係無得輸，全部已經搞好，多謝各位慈雲山之愛心人士，男士勁型，愛心型男、愛心索女！

有關帖文大獲網民讚好，見由發文至完成拆床工程，只是短短數小時，相當有效率，果然遠親不如近鄰。網民留言可點擊以下圖片細看。

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責任編輯︰王明芳