【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷意外後傳解散　經理人花姐首度開腔：看到自己的脆弱

男團MIRROR首個紅館騷於上月底舉行，7月28日的第4場演出中發生嚴重意外，舞台上方巨形屏幕突然掉下，舞蹈員阿Mo（李啟言）受到重擊，至今仍留醫ICU。

MIRROR經理人花姐（黃慧君）今日（8月5日）下午首度開腔，在個人IG貼出一張MIRROR綵排時的照片，並寫道：「MIRROR和我一定會撐住。」

成員先後發文

其實演唱會事件發生之後，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）成為首個打破沉默的成員，在8月1日帶頭在個人社交網站發文報平安。其餘成員除後轉發，之後由昨日起，亦陸續有成員如姜濤等在個人社交平台發帖文講感受。

至於經理人花姐則被媒體影到現身ViuTV總部及警署處理相關的事務，近日更傳出她一手捧紅的心血MIRROR有機會面臨解散，面對諸多傳言，花姐今日終於開腔。

花姐在其社交網站貼出一張MIRROR 12子綵排的照片，並寫道與MIRROR一條心，顯示團結破解散傳言：

這幾天，看到自己的脆弱，感謝家人陪伴，感謝公司上上下下為我們奔波，感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo，峯和他們的家人，dancers 們可以早日渡過這個難關。MIRROR和我一定會撐住。 沿途高低伴我走過

同考驗與消磨

假使我 難受過

你看透我竟比我多

如不安 伴你經過 便能硬朗

We are one and all 從不只我一個

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