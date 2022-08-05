【打擊罪行】涉多個傀儡戶口清洗14億黑錢　警拘捕13人

▲ (黃傑偉攝)

警方今日（5日）表示，搗破一個本地詐騙及洗黑錢集團，拘捕13人，涉嫌去年9月至今年5月期間透過傀儡銀行戶口「洗黑錢」和「串謀洗黑錢」，涉及14億元。被捕人包括3名犯罪集團骨幹成員和10名傀儡戶口持有人。

財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹指，詐騙集團以數百至數萬元利誘希望賺快錢人士，首先替參與者開立空殼公司並提供相關文件，其後指示參與者到銀行開立多個公司戶口，並將戶口交與集團骨幹成員操控，該批傀儡戶口會用作集團存入騙案所得利益，再以其他傀儡戶口將款項作出多次轉帳進行洗黑錢活動。

警方於過去幾個月進行情報分析及深入調查，發現詐騙集團共擁有超過20個傀儡戶口，調查發現詐騙集團由2021年9月至2022年5月以20個傀儡戶口共處理14億黑錢。部分款項追查後發現涉及17宗騙案，牽涉海外受害人及公司，有8宗電郵及2宗投資騙案，共損失8,100萬元，個別損失由3萬至1,800萬元不等。

警方指，於本月3日至4日展開拘捕行動，於香港多處拘捕3名集團骨幹成員及10名傀儡戶口持有人，並在被捕人身上及住所檢獲一批銀行卡及銀行文件，公司文件手提電話及電腦等，被捕人包括11男2女，年齡介乎28至52歲，報稱無業、裝修工人、司機及廚師，涉嫌串謀洗黑錢被捕，被捕人仍在扣查中，警方仍追查騙款下落，不排除稍後會有更多人被捕。

警方強調，市民如果將戶口借出或出售於他人，不論相識與否戶口如果用作洗黑錢用途，市民有機會涉案。一經定罪可被判罰款500萬元及14年監禁。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https：//bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉