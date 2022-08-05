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【巴士套票】人力車觀光巴士推限量版迪士尼珍藏套票　買滿6套有機會獲贈迪士尼門票

社會 14:54 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

人力車觀光巴士推限量版迪士尼珍藏套票，買滿6套有機會獲贈迪士尼門票。（新巴城巴 NWFB and Citybus Facebook）

爲慶祝全新夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」登場， 人力車觀光巴士首次推出香港迪士尼樂園特別版珍藏套票，限量2,000套。每張全日票均有獨立編號，同時附送香港迪士尼樂園「星閃特飲飲品券」及「星夢光影之旅閃亮扣針」，每套售價198元。

套票包括人力車觀光巴士全日票，可於兩日內無限次乘搭行走H1及H2路線人力車觀光巴士，其中2架為迪士尼主題。全日車票中間部分採用透明設計，打卡時可拍攝出有迪士尼朋友「陪伴」的照片。

路線H1及H2將於8月14日起恢復服務，只限星期六、日及公衆假期服務，詳情可參閲新巴城巴App或網頁。

套票明日（6日）早上10時於城巴新巴eShop開始發售。首50位顧客只要於單一交易內預訂套票滿6套，可獲贈香港迪士尼樂園1日標準門票乙張。

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記者：黃穎津

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