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【凶宅清潔師】陸軍裝造型兼加入漫畫元素　洪永城鬼節化身現代驅魔師

娛樂 15:26 2022/08/05

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劇集《凶宅清潔師》於本周六首播。

J2台於盂蘭節前夕，本周六晚播出由洪永城、C君與盧思麟聯合監製，13集原創劇《凶宅清潔師》。

劇裡的洪永城仿如電影《魔間行者》（Constantine）中奇洛李維斯一樣的現代驅魔師，今次他一改過往戇直、熱血青年形象，陸軍裝配上充滿憤慨殺氣的眼神，一出場便令人不寒而慄。

從洪永城的表情，就知道他對亡魂的怨氣有幾重。

使出虐鬼四式

劇中洪永城的驅魔捉鬼手法，完全可以用「兇殘」來形容，明晚播出的首集已表露無遺。首集的鬼不算兇惡，不過洪永城依然落重手。

開始前他先用利器橫破手心，用紅繩做成結界，點香令鬼現形。跟住使出虐鬼四式，第一招先用紅繩勒鬼頸，緊接第二式是柔道過頭摔，直情將鬼當生魚撻。

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勸世人放下執著

其後再將隻鬼拖到門邊，細心度好位，便開始用門撞「鬼頭」。洪永城雖然明知鬼魂未必有痛的感覺，但他依然出盡力去撞，似乎有無盡怨氣要宣洩在眼前的鬼身上。

到使出最後一招，鬼魂變成搖搖，它被帶到窗邊推落街，靠身上的紅繩縛住，半天吊在大廈外。經歷一輪虐待，洪永城的內心似乎經過一番爭扎，開始為亡魂超度，口中唸「往生有時，落極樂，結」，鬼魂最終化成一粒圓珠。

身在北京的洪永城接受訪問，在角色設定時就想到加入skin head，他說:「係自己要求，一睇個角色就覺得係型嘅。同監製睇好多後生仔fashion參考。同埋大家都係睇漫畫長大，都有加入漫畫元素。」

洪永城話招仔角色好沉重，背負怨恨同復仇，洪永城話:「招仔人生主軸就係報仇。故仔其實想教人放低包袱，可以舒服啲。」

最新影片推介︰

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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