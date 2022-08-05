【學校防疫】新學年維持師生每天快測安排　小學幼稚園不可安排全日面授課

▲ 新學年維持學生每天快測安排。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，教育局今（5日）宣布，鑑於疫情的最新發展、學校的準備情況，及衞生專家的意見，決定全港學校在2022/23學年暫時維持半天面授課堂，如中學達接種疫苗要求可回復全日面授課，小學及幼稚園仍只可安排半天課。另外，師生每天進行快速抗原測試的安排將繼續推行，直至另行通知。教育局又呼籲學生盡快接種第3劑疫苗，指出會持續檢視會否提高恢復全日面授課及課外活動的相關疫苗接種要求。

教育局今向全港學校發信，交代全港學校於新學年面授課堂的安排。局方指，若個別中學能達到教職員符合接種「疫苗通行 證」的要求及全校9成學生完成兩劑疫苗，則可安排全日面授課，否則要維持半天課；即使曾於21/22學年恢復全日面授課，學校仍必須重新遞交申課。至於小學及幼稚園學生，教育局認為他們年紀較小、自理能力較低， 而3至11歲群組的疫苗接 種率目前仍不高，故暫時不安排小學及幼稚園全日面授課堂。

教育局亦指，每天進行快速抗原測試的安排將繼續推行，直至另行通知，學校全體教職員及學生在每天回校前必須完成一次快速抗原測試，局方會繼續為有經濟需要的學生提供快速抗原測試包。教育局指，校方可以抽查個案，並要求覆檢。

課外活動方面，如個別中小學生已完成接種兩劑疫苗並超過14天，學校可安排學生在放學後或上學的另一個半天，進行非學術性的課外活動，如音樂、體育活動、 校隊訓練等，該等學生亦可在校內進行不佩戴口罩的活動，例如吹奏樂器、「接觸式」運動如足球、籃球等；幼稚園學生即使已接種疫苗，仍不宜進行一些不佩戴口罩的活動，除非家中乏人照顧，否則亦不宜在另外半天留校進行其他活動。至於週六，中小學及幼稚園可安排學生進行半天無須除下口罩的非學術性的課外活動；期間若中小學生要進行除下口罩的活動， 則只可安排滿足疫苗接種要求的學生參加。

教育局亦強烈呼籲學校充分利用政府提供的不同途徑安排學生接種疫苗，若學生已接種第一劑及第二劑疫苗，局方亦鼓勵學生按政府的最新建議，盡快接種第3劑疫苗，又說會持續檢視會否就恢復全日面授課堂及課外活動安排提高相關疫苗接種要求。

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責任編輯：黃悅晴