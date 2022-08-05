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【MIRROR演唱會調查】調查小組：有跡象顯示鋼索出現金屬疲勞　或引致斷裂

社會 17:53 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR演唱會事故跨部門工作小組於今午(5日)在沙田康文署總部舉行第二次會議，領導小組的康文署助理署長李子俊在會後表示，根據顯微鏡顯示，初步懷疑鋼索斷口出現「金屬疲勞」，估計因此引致斷裂。

李子俊稱，在現場根據顯微鏡分析，初步懷疑鋼索斷口出現「金屬疲勞」而導致斷裂，但他強調仍需進行更多的檢查，現階段調查小組不排除任何可能性。過去數天全速工作，審視主辦法的圖則及文件，亦有實地檢測，包括利用顯微鏡檢視鋼索斷口。過程中而對不少挑戰，例如專家希望以高位檢視其他鋼索、「拉龍」及裝置，需要清拆部分舞台及座椅，以安排高空工程車入內安近距離視察。

MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）在7月28日晚受傷入院，7月29日接受第二手術後，情況危殆。伊利沙伯醫院今（5日）下午約2小時表示，傷者現時仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。

西九龍總區總部繼續調查事件，連日亦有舞蹈員、主辦方等代表到警署協助調查。

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記者：蘇文軒

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