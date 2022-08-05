【學校疫情】學校錄321宗確診個案　2校個別班別須停課一周

▲ （湯致遠攝）

本港第五波疫情持續，今日（5日）新增4,428宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校錄321宗確診個案，分別來自255間學校，涉及270名學生和51名教職員，過去7日有133間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議2間學校的個別班級停課一周，包括：

元朗商會學校4B班，38名學生中，有5名學生確診

樂䔄幼稚園PNGF班，21名學生中共有3名學生確診，亦有2名教師染疫

另外，今日再多3間安老院舍出現個案，包括：

香港基督教服務處長發安老院，1名院友確診，各有3名院友及職員要檢疫

保良局東涌護老院，1名院友確診，共18名院友及職員需要檢疫

東華三院羅王玉文護養院暨日間中心，1名院友確診，7名院友及5名職員要檢疫

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記者：黃小冰