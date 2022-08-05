【第五波疫情】今日新增4,428宗確診個案　205宗輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（湯致遠攝）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（5日）出席疫情記者會。

今日新增4,428宗確診個案，包括4,223宗本地個案及205宗輸入個案，另錄4宗離世個案。

【17:00】

張竹君指有一部分入境瘧疾病人住香港海景絲麗酒店，但都有人住在其他5至7間酒店。

劉家獻指不會說預留床位給瘧疾病人，有需要病人便會收入隔離設施。他強調瘧疾不會透過空氣傳染，是主要透過蚊傳染，故最重要是減低蚊患情況，而醫院除蚊已做到最高級。

【16:55】

劉家獻指，醫管局會在世界各地採購藥物庫存，包括中國。近日瘧疾個案急升，故醫管局因應緊急情況已在各地採購足夠藥物。他強調當局會密切監察情況，如有需要會在不同地方再採購藥物。他指出內地是其中一個採購藥物地方，因地方近且可於翌日取得，而採購多少是因應病人需要，如從非洲入境人士增多，便會贈加採購。

【16:53】

劉家獻指，瘧疾方面，暫時有19人在醫管局醫院留醫，8人在瑪嘉烈醫院，2人在伊利沙伯醫院，9人在廣華醫院。另有1人在今午離世，該名病人在伊利沙伯醫院接受治療，但入院時情況差，已開藥，但情況一直轉差，在深切治療部留醫，需使用呼吸機，但今午不幸離世。詳情即看：【下一頁】

【16:50】

黃大仙醫院胸肺科病房8月2日有1名94歲女士因病情急轉直下，院方讓家人恩恤探訪，惟家人隔日補交核酸檢測結果時，發現檢測陽性，而離世女病人同樣確診，院方發現多3名病人染疫，正調查感染源頭。

劉家獻指，翻查紀錄，94歲女病人應於7月17日，因心口不適、疲累、呼吸不暢順、嘔等情況先入廣華醫院，並於7月20日轉黃大仙醫院。她有不同長期病患，情況轉差，故安排家人恩恤探訪。家人於8月2日探訪，8月3日探訪者及家人都新冠陽性，

劉家獻指，黃大仙醫院胸肺科病房群組今日再找出1名護士確診，暫時只有1護士4病人確診。暫未肯定傳染途徑及方向，中間有病人及探訪，會做基因分析是否在社區或病房感染。

【16:45】張竹君表示對瘧疾比較擔心

張竹君表示，對瘧疾比較擔心，因為有比較多非洲來港人士，在檢疫酒店中確診，個別有嚴重情況，甚至要入深切治療部。她指醫管局已有準備，涉及的人士會接受醫學監察，有徵狀者會入院，沒有徵狀人士會抽血檢驗。

【16:43】

張竹君指，現時疫情正緩慢上升，今日雖有下降，但往日經驗都是有時高有時低。她指現時80%以上個案都是BA.1或BA.2.2，7至8%則是BA.4或5。

【16:39】學校錄321宗陽性個案

學校錄321宗陽性個案，有2間學校的個別班級要停課。詳情即看：【下一頁】

【16:38】

多3間院舍出現個案。

【16:35】沙田醫院非緊急救護車服務助理確診

2名沙田醫院非緊急救護車服務助理於7月30日確診，醫院其後發現再多2名職員確診，4人情況穩定，工作期間均有佩戴個人防護工具，沒有其他工作人員或病人被列為密切接觸者。

【16:30】多4名染疫者離世

劉家獻表示，再多6人情況危殆接受深切治療，多4名染疫者離世，涉及1男3女，年齡介乎70至94歲，其中3個沒有打齊針。詳情即看：【下一頁】

其中離世的70歲女病人有打3針，病發當日不適到急症室求醫，有新冠確診者與她同住。病人發現自己快測陽性，到急症室時氣喘及咳，其後心跳停止，接受插喉治療，搶救不成功離世。

其餘3名病人皆長期病患，包括高血壓、心臟病、長期腎功能不好等。

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記者：黃穎津