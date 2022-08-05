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【大學發展】教大加入全國學校體育聯盟　夥華東師範大學冀促進體育教育發展

社會 15:29 2022/08/05

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教大加盟全國學校體育聯盟。（教大提供）

香港教育大學今日（5日）宣布加入全國學校體育聯盟，並與華東師範大學簽署為期3年的合作備忘錄，期望可透過協作，促進與全國各分聯盟成員學校的交流，推動全國體育教育改革和發展。

全國學校體育聯盟由北京大學、北京師範大學、天津體育學院、華東師大等10間高等院校倡議，並於2013年獲國家教育部體育衞生與藝術教育司批准成立，旨在推動全國學校體育改革，提高體育教學水準。教大表示，加入聯盟後，將與華東師大及其他成員攜手探索創新，為體育界培育人才。

簽署合作備忘錄及加盟儀式今舉行，教大校董會副主席及上海香港聯會會長陳浩華表示，與華東師大的協作關係，可深入地推進全國大學、中學及小學的體育課程改革，提升學校體育教育的質素，相信憑定必有利體育與健康教育的發展，惠及莘莘學子。教大學術及首席副校長李子建就說，雙方將將加強學術及研究等的協作，並會安排學生交流活動，讓兩間大學可發揮所長，為體育與健康教育發展作出貢獻。

華東師大副校長戴立益教授致辭時指出，兩校合作可切實深化協作，合力發揮在學校體育教育方面的傳統優勢，同時進一步提高全國學校體育教育的水準，為兩地體育教育事業培育新時代人才，發揮長遠效益。

教大與華東師大簽署合作備忘。（教大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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