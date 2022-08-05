【死亡個案】今日新增4宗死亡個案　7旬婦已打3針確診後離世

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（5日）出席疫情記者會。今日新增4,428宗確診個案，包括4,223宗本地個案及205宗輸入個案，另錄4宗離世個案。

劉家獻指，昨日沒有新呈報嚴重病人，今日新增4宗死亡個案，涉1男3女，年齡介乎70至94歲，其中3人未完成接種3針，其中包括：

70歲女死者已打3針，出現氣促等病徵，病發後求醫，到急症室後病情惡化，心臟停頓離世；其同住女兒確診

其餘3名死者，均是長期病患，患高血壓、心臟病、腎病等

劉家獻補充，70歲女死者到達急症室45分鐘至1小時已獲應診。

黃大仙醫院94歲女確診病人昨日（4日）離世，列入今日公布的個案，劉家獻稱，今日再多一名護士確診，CT值30，累計1名職員及4名病人確診，院方暫未清潔感染源頭。

沙田醫院非緊急救護車運送服務2名職員7月30日確診，其後再多2名職員確診，現情況穩定，上述職員在工作時有穿著合適裝備，沒有病人及職員須列為緊密接觸者。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘 精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜