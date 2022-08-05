【校長專訪】曾奪卓越教學嘉許狀從不踢學生出校　圓玄二中楊副校：每個學生都可教

▲ 楊副校提醒家長不要給太多壓力予子女。

香港道教聯合會圓玄第二中學的副校長楊映輝，曾奪香港行政長官卓越教學嘉許狀，能夠獲得此獎，他坦言是肯定了教學工作及得到業界認同。明年就是他踏入教學生涯30周年，光陰似箭，但歲月並沒有在他的面上留下太多的痕跡，因為接觸學生多，常被赤子之心包圍:「你會發覺老師樣子不老，幾十年都一樣，在這樣的環境下，心態都不同，思想都會年輕。」

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楊副校出生基層，於公屋長大，1家6口逼在200幾呎的公屋，爸爸做運輸、媽媽做工廠，父母沒有受過教育，所以只有一句「你哋要努力讀書！」當年選校爸媽沒有干預，更不會分甚麼Band，最重要是一個字「近」！楊副校說：「中小學離家都是5分鐘路程。」

楊副校至今仍然感恩政府的公屋政策，令他們一家能夠安居樂業，回憶兒時生活充滿溫暖：「能夠安居，就算生活方面有其他困難，都可以慢慢憑住毅力去克服或者去解決；好多奮鬥故事都係公屋孕育出來。」他更將兒時公屋生活寫成著作《我們都是這樣在屋邨長大的》，他開心地說：「劉德華都係我鄰居！」

▲ 楊副校將兒時的公屋生活，摘錄成書。陳靜儀攝

讀書希望改變命運

由於出身基層，從小就知道只能靠知識改變命運。楊副校憶述他第一個的啟蒙老師，就是中一的英文科老師：

第一堂教我們英文社會流動性(Social mobility)，用社會金字塔來教書，有什麼方法流上去？就是讀書喇！就算環境幾惡劣都好，都冇諗住放棄，讀書就一定流到上去，至於流到幾高？就視乎大家際遇同大家努力。

楊副校去到大學階段，想法有所改變，開始從「讀書改變命運」這個目標產生使命感，讀中文系的他希望教育下一代，承傳中國文化，立志成為一個好老師！

而在讀大學的時候，更出現了他人生中的第二個啟蒙老師，他在老師身上學會了如何關懷學生「有能力時盡量去幫他們，扶一扶他們，令他們可以走得更遠。」他還記得教授說過：「很反對女同學讀完書就結婚，沒有貢獻過社會，浪費了！」

就算已經畢業的舊生，有需要時他都一定會幫手：

我好、你好、大家好、社會就自然會好。我不幫忙，睇住你死無意思。

楊副校表示自己的座右銘是「每個學生都可教，只要我們令到他有成功感，令到他們可以繼續前行，每個小朋友都可以成功。」

▲ 楊副校從不踢學生出校。陳靜儀攝

勿給子女太大壓力

他亦提醒家長不要給太多壓力予子女，不是每一個學生都要讀大學：「4萬幾、5萬個DSE考生，最終得2萬幾人讀到大學，3萬幾個學生入不到本地大學，有時不是學生不明白;而是家長不明白，每個家長都希望自己仔女有好成績，在一個錯配之下，家長給小朋友好大壓力，他們好難跳出這個框框。」楊副校坦言圓玄第二中學從來不會踢學生出校，可以留班重新來過，亦可以轉校：「我會幫學生找適合的學校去讀，可以愉快地讀到中六畢業。」

他分享道「人生路好長，選擇都好多，條條大路通羅馬」，他有一個學生入不到大學，轉讀文憑然後讀副學士，最後入了城大讀建築，向工程師方向發展，雖然條路比一般人用雙倍時間，但有目標是可以做到，除了醫學院等神科外，其實大部份學科可以憑努力去讀到。

做爸爸比做老師更難

育有一對子女的楊副校，既是老師也是爸爸，他笑言做爸爸比做老師更難：「又要教又要氹。」子女於沙田某英文中學就讀，而楊副校就安排了他們學習中樂，分別是二胡及揚琴：「可以訓練耐性跟毅力，中樂比西樂難學，如二胡得兩條弦，為什麼可以變出這麼多音？」對於子女考試失手，他表示從來都不會看分數，而是看錯在那裡，要仔女改正，不要再錯。」屬於開明爸爸的楊副校，不會干預仔女揀科：

我同個女講你讀演藝都OK，唔使你養家。

回望將近30年的教學生涯，楊副校願景始終不變「一直教落去，讓學生快樂成長，找到自己的路向。」

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記者:陳麗薇