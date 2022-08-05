【反對手令】警方根據國安法獲批新手令　黎智英反對執行將申請司法覆核

▲ 警方根據國安法獲批新手令，黎智英反對執行將申請司法覆核。（資料圖片）

警方於2020年8月以涉嫌違反《港區國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，警方並於大樓內檢取部分資料，黎智英早前已入稟高院，要求法庭頒令歸還受法律專業保密權保護及屬於新聞材料的資料。案件今（5日）於高院再作提訊，庭上披露警方於上月（7月）8日根據國安法獲批新手令，包括從黎智英手機檢取新聞材料。黎一方反對執行手令，並將入稟申請司法覆核挑戰手令有效性，法官排期於8月22日聆訊。

原告黎智英；答辯人為警務處處長。案件今作指示聆訊，庭上披露答辯人於7月8日，根據《國安法第43 條實施細則》附表1第2條，向主任裁判官羅德泉申請新手令獲批，包括從原告的手機撿取新聞材料，原告則反對執行手令。

法官則同意答辯一方指，挑戰手令是否有效，只能循司法覆核或向裁判官申請擱置手令。若原告一方選擇循司法覆核途徑提出挑戰，法庭將盡快排期於8月處理。

原告最終決定循司法覆核途徑提出挑戰，並承諾最快於下周二（9日）前入稟，法官則排期於8月22日處理司法覆核申請，屆時同時處理答辯人就執行手令之申請，預計需時1天。

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記者：林育慧