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【盜竊案】涉5宗偷車及汽車零件涉額30萬　警拘35歲男子　

社會 15:59 2022/08/05

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(警方提供)

元朗近期發生的偷車及車內盜竊案件，警方今日（5日）表示，拘捕一名男子，涉嫌擅自取去交通工具及車內盜竊。

元朗警區刑事部人員經深入調查後，於8月3日在八鄉拘捕一名35歲姓李本地男子，該名被捕男子涉嫌與5月11日至8月1日期間5宗發生在區內的「擅自取去交通工具」案及「車內盜竊」案有關，涉及財物總值超過30萬元，當中包括私家車及汽車零件。

行動中，警員於八鄉及天水圍區內成功起回懷疑被盜的4輛私家車，並扣查了該名被捕男子懷疑在犯案時駕駛的私家車。

警方藉此呼籲市民，應盡量將車輛停泊在有保安設施的停車場內，並使用汽車防盜系統，避免將貴重財物放於車內，以免讓賊人有機可乘。

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責任編輯：余思嵐

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