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【官員任命】駐歐盟特派代表張國財十月初接任廣播處長

政治 16:09 2022/08/05

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（資料圖片）

政府宣布，現任香港駐歐洲聯盟特派代表張國財將於十月初出任廣播處長，確實上任日期稍後公布。
 
公務員事務局局長楊何蓓茵表示，張國財為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他能在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

張國財。（政府新聞處圖片）

張國財1993年10月加入政務職系後，於2021年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前衞生福利科、前財經事務科、香港駐多倫多經濟貿易辦事處、前資訊科技及廣播局、前教育統籌局及民政事務總署。

張國財於2012年5月至2013年1月出任財經事務及庫務局首席助理秘書長（財經事務），2013年1月至2019年8月出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），並從2019年8月起出任香港駐歐洲聯盟特派代表。

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責任編輯：林曉君

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