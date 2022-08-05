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受MIRROR演唱會事故影響　Hip Hop頒獎禮禁示掛額外燈架

娛樂 16:23 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

《Whats Good Music Awards 2022》其中一位製作人阿拔。

由組合LMF成員阿Phat、廿四味成員JBS、Hip Hop廠牌Greytone Music創辦人Keni及音樂製作人阿Bert牽頭，舉辦首屆Hip Hop樂壇頒獎禮《Whats Good Music Awards 2022》，將於明天（8月6日）在香港會議展覽中心Hall 5BC舉行。

可是因MIRROR演唱會發生嚴重意外，康文署實施數項短期措施，包括

短期措施如下：

1. 要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；

2. 暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置；

3. 租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。

《Whats Good Music Awards 2022》其中一位製作阿拔，在昨日（8月4日）於個人在IG以Story上傳兩張黑白照，其中一張相是場館上方的燈架，另一張是大堆射燈放在地上。

他同時分別寫道：「一個星期六會展被消失嘅燈架，被告知原來底台重量需要有40噸以上，先合乎現在完善嘅舞台安全新標準，又話無吊點就得嘅」、「將啲燈擺晒喺地下就最安全囉」。

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