受MIRROR演唱會事故影響　Hip Hop頒獎禮禁示掛額外燈架

由組合LMF成員阿Phat、廿四味成員JBS、Hip Hop廠牌Greytone Music創辦人Keni及音樂製作人阿Bert牽頭，舉辦首屆Hip Hop樂壇頒獎禮《Whats Good Music Awards 2022》，將於明天（8月6日）在香港會議展覽中心Hall 5BC舉行。

可是因MIRROR演唱會發生嚴重意外，康文署實施數項短期措施，包括

短期措施如下：

1. 要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；

2. 暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置；

3. 租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。