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【全港清潔運動】民建聯：港府工作組會集中打擊衞生黑點　研嶄新捕鼠技術

政治 18:16 2022/08/05

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民建聯約見政務司副司長卓永興。（民建聯供圖）

民建聯表示，港府「地區事項統籌工作組」即將啟動的新市容全港清潔運動，會集中打擊衞生黑點，當局亦在研究用嶄新的捕鼠技術，並研究增設讓市民投訴鼠患的途徑。

民建聯日前發布全港142個衞生黑點及相關改善市容建議後，今約見政務司副司長卓永興，提交調查成果和意見，包括以新科技滅鼠，研究修例打擊店舖及雜物阻街等，民建聯表示，均獲當局正面回應。

出席會晤的官員包括卓永興及環境及生態局局長謝展寰等。參與會唔的民建聯立法會議員，包括李慧琼、鄭泳舜、何俊賢、陳克勤、周浩鼎、陳學鋒、顏汶羽及梁熙。

民建聯主席李慧琼指出，期望政府的工作組能切實解決地區環境衞生的老大難問題，恢復對黑點安裝閉路電視監察。民建聯稍後將就十八區的衞生黑點，與政府部門作出跟進。

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責任編輯：林曉君

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