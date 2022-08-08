【迪士尼】義工隊教中學生將剩食變成佳餚　冀減少資源浪費

▲ （迪士尼提供）

今個月初，香港迪士尼樂園度假區的廚師團隊及迪士尼義工隊走進社區，與膳心連基金首次到訪中華基督教會桂華山中學並舉行義工活動，教授10多名中學生將剩食材料，烹調成為好味又健康的菜餚，並堆砌成米奇老鼠造型，可愛又可以打卡。過程中團隊指導同學烹調技巧之外，也鼓勵他們學會珍惜食物。

中華基督教會桂華山中學校長黃仲良認為活動富教育意義，指可教曉同學從烹飪中珍惜食物，並善用食材的每個部份，為環保出一分力。

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香港迪士尼樂園度假區 (酒店) 行政總廚麥錦駒 (Chef Mak) 稱，只要適當地處理食材，每個人都可以成為大廚，將剩食變成美食，更可以減少資源浪費 。

迪士尼義工領袖委員會副主席區蕙淳認為，是次合作相當有意義，指食物是人類生存的必需品，迪士尼義工隊與膳心連合作了很多年，為基層家庭和生活有困難的人士提供飯盒， 每次我將飯盒派給公公婆婆們，看見他們接過暖暖飯盒的笑容，便感到義工隊的心意，也能對他們的生活有莫大幫助。

膳心連基金營運總監翁懿華表示，目前香港的貧窮人口超過160萬， 每日更有3,600公噸食物被棄置於堆填區，其中只有 1%被回收，造成浪費。「非常感謝香港迪士尼能夠以身作則貢獻社會， 多年來與我們合作為基層提供好味又健康的飯盒，同時減少食物浪費。」

自2014年起，香港迪士尼與社福機構膳心連基金合作，協助從度假區酒店的餐廳收集安全剩食，再分派給社會上有需要的人，包括老人院、基層家庭及兒童，讓社會上各階層的人士都得到溫飽。

香港迪士尼於去年6月推出「迪士尼快閃膳心行」飯盒捐贈計劃，度假區的廚師團隊及迪士尼義工隊一同合作，每星期為膳心連準備500個由剩食烹調而成的飯盒，再捐贈予社會上有需要的家庭。由2014年合作開始直至去年， 香港迪士尼合共收集超過100公噸食物，為本地家庭提供260,800個健康及新鮮製作的餐盒。

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記者：陳麗娜