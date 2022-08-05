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【3區污水陽性】涉沙田雅景臺及黃大仙彩雲邨等屋苑　派18萬個快測包

社會 16:32 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

政府今日（5日）表示，油尖旺區、沙田區及黃大仙區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約18萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
油尖旺區 — 利得街及嘉善街附近一帶住宅

沙田區 — 欣安邨、錦英苑、薈朗、雅景臺、富輝花園、海典居、海柏花園、海濤居、福安花園及馬鞍山中心

黃大仙區 — 彩雲（一）邨及彩雲（二）邨

 
　　以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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