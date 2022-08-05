家長憂疫情影響遊戲質素　盼各界關注兒童身心發展

▲ 「遊戲權利您有SAY」為旗艦工作計劃。（大會提供）

作爲長期關注及倡議兒童權利，並以「遊戲權利您有SAY」為旗艦工作計劃的荃灣青年商會，及長期提供社區教育、預防犯罪及精神健康服務予社會大眾的香港善導會，為了解香港兒童於疫情下遊玩的情況，並探討該情況對兒童的學業、社交和情緒健康的影響，再次聯合進行《遊戲模式與兒童發展研究》的問卷調查。

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是次調查於2022年4-7月進行，合共訪問了815名3-12歲兒童及其家長(包括網上問卷和街頭問卷)。

受訪兒童平均年齡為6.4歲，36%就讀幼稚園﹑48%就讀初小﹑16%就讀高小。男童佔49%，而女童佔51%。是次調查發佈亦將2022年及2021年的結果作對照。

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遊戲模式改變

調查發現八成四的家庭因疫情而改變了其生活模式。在新生活模式下，兒童遊戲時間有所減少，由2021年平日遊玩時間的2.3小時，減至2022年的1.9小時。

家長平均每天陪兒童玩耍的時數，亦由2021年的1.8小時，減至1.5小時。

而家長認為兒童每日所需的玩耍時間亦比往年較少，由2021年的3小時，減至2.3小時。

有近四成的受訪兒童認為在新的生活模式中沒有足夠的遊戲時間，百分比與上一年上升接近一倍。

除了遊戲時間有所減少，調查亦發現兒童的遊戲習慣有所改變。

分析顯示家庭生活模式改變愈大，兒童愈少參與對學業、社交和情緒健康有著正面影響的遊戲種類，如體能活動、創造性/想像力活動、智力遊戲和社交/模擬活動，但愈多參與對學業、社交和情緒健康有著負面影響的遊戲種類，如電子遊戲。

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家長緊更擔心

研究亦訪問了家長對疫情的緊張和擔心程度及兒童對疫情的害怕程度。

約每三名家長就有兩名對於疫情感到緊張和擔心，每五名兒童就多於兩名因疫情而感到害怕。

此外，多於三成三兒童的遊戲心情因疫情而受到負面影響。

分析顯示家長對疫情的緊張和擔心程度與兒童對疫情的害怕程度和遊戲心情有顯著的關聯，而兒童的遊戲心情則與遊戲種類選擇有顯著的關聯。

其中家長愈對疫情感到緊張和擔心，兒童對疫情的害怕程度愈高，遊戲心情愈差；而兒童對疫情的害怕程度愈高，則愈多參與對學業、社交和情緒健康有著負面影響的遊戲種類，如電子遊戲，及愈少參與對學業、社交和情緒健康有著正面影響的遊戲種類如智力遊戲。

然而，調查顯示親子遊戲時間不單與兒童學業、社交和情緒健康有著的關係，亦與家長對疫情的緊張和擔心程度和兒童的遊戲心情有顯著的關聯。

分析指出親子遊戲時間愈長，兒童學業、社交和情緒健康愈好，以及家長對疫情的緊張和擔心程度愈低和兒童的遊戲心情愈好。

▲ （大會提供）

親子時間影響大

調查顯示親子遊戲時間不單與兒童學業、社交和情緒健康有著的關係，亦與家長對疫情的緊張和擔心程度和兒童的遊戲心情有顯著的關聯。

分析指出親子遊戲時間愈長，兒童學業、社交和情緒健康愈好，以及家長對疫情的緊張和擔心程度愈低和兒童的遊戲心情愈好。

家長須管理情緒

研究建議家長應定期審視及調整家庭生活模式，並平衡其子女的作息時間，包括遊玩時間。

家長亦需要管理好自己的情緒，尤其緊張和擔心的情緒，以防該負面情緒傳遞給子女，繼而對子女學業、社交和情緒健康帶來負面影響。

研究人員鼓勵家長在令人憂慮的疫情下應多與子女一同玩耍，並全情投入於遊戲當中。

在促進親子關係之餘，同時通過有趣及愉快的玩樂時間舒緩自身和子女的緊張和擔心的情緒。

在新常態下，家長可以參考以下方法以提升子女遊戲質素︰

1. 訂立遊戲時間及種類︰家長可為子女訂立每日遊戲時間及種類，確保子女有足夠的遊戲時間和不同的遊戲體驗，以彌補戶外體能活動的限制及不足，亦可減少子女在家中玩電子遊戲的時間。

2. 訂立遊戲規則並引導子女參與︰家長建立遊戲規則，並幫助子女學習及引導他們遵守規則，好讓他們能夠適應復課後的校園生活。

3. 善用親子遊戲時間來管理負面情緒︰家長可訂立每日親子遊戲時間。利用親子遊戲舒緩自身的負面情緒之餘，同時為子女帶來有趣及愉快的玩樂時間。

4. 善用社會資源︰家長多留意社會資源，並與子女一同參與由社會各界舉辦的親子活動。一方面可以減輕父母的壓力，另一方面亦能擴闊子女的眼界和體驗。

盼兒童遊戲權獲關注

除了問卷調查發佈會， 昨天（4日）亦是荃灣青商「遊戲權利您有SAY」旗艦工作計劃的桌上遊戲填色及繪畫比賽頒獎典禮。

是次比賽超過百個小朋友參加。當中有不少小朋友都設計了屬於自己的桌上遊戲，並希望與更多小朋友及家長一起享受遊戲中的樂趣，並透過比賽喚起小朋友及家長對自由遊戲權利的關注。

同時，是次典禮亦創造了一個平臺，讓政界、教育界、家長等人士表達對於兒童遊戲權力的看法與重視。

大家都希望透過是次問卷調查結果發佈會及比賽，以及之前舉辦的 兩個網上工作坊-「童心音樂大合奏」及「STEM 潛能啟發工作坊」提升全港家長、小朋友及各界人士繼續關注及重視兒童遊戲權利。

遊戲是兒童權利

根據「兒童遊戲權利」(〈兒童權利公約〉，聯合國第31條，1989)，兒童擁有從事適合其年齡之遊戲和娛樂活動之權利。

聯合國兒童基金會(2019)鼓勵孩子每天最少有一小時自由遊戲時間，鼓勵家長為兒童提供足夠的空間和機會，盡情遊戲。

國內外已有很多研究數據顯示遊戲對兒童成長發展的重要性，是兒童成長中重要的一環。

遊戲不單是兒童與外界接觸的主要媒介，亦是他們學習新事物的主要來源，有助提升其認知和溝通能力。