【遺愛人間】8歲女童患罕見腦瘤病逝　捐出器官助5病患重獲新生

▲ 河南8歲女童病逝後遺愛人間。

河南8歲女童抗癌2年不幸病逝，家人捐器官助5病人重獲新生。原本活潑好動的女童時心蕊（蕊蕊）於2年前因嚴重嘔吐而送院求診，證實患上了罕見的兒童腦癌「瀰漫性中線膠質瘤」，病情在上月亦急劇惡化。當時距離心蕊生日不足一個月，為讓愛女有更多美好回憶，其家人決定提早為她慶生；心蕊離世後不久，其父母亦決定將她的一對眼角膜、一對腎臟和肝臟悉數捐出，令5名病人重獲新生，讓女兒以另一種形式「活著」。

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綜合內媒報道，河南鄭州8歲女童時心蕊於2020年12月某天突然出現嚴重嘔吐症狀，原以為只是小朋友吃錯食物的平常小問題，惟送院求醫後，醫生卻發現蕊蕊腦出血，經過一連串檢查，證實患上瀰漫性中線膠質瘤，更屬最嚴重的4級膠質瘤，是罕見的兒童腦瘤，平均生存期不夠1年。

她之前沒怎麼生過病，感覺天都要塌了......我當時想過了，只要孩子能活著，哪怕是植物人我也不會放棄她。

自此，蕊蕊便開始展開其艱苦而漫長的治療。雖然過程中曾出現嚴重的併發症，如流鼻血、便血，但其病情其後卻一度有好轉，心蕊媽媽曾表示即使女兒有病在身，亦非常孝順，主動為父母煮飯，甚至幫爸爸刮鬍、幫媽媽洗腳。正當以為生活可復常之際，心蕊進行MRI檢查時再被發現膠質瘤復發，全家心情頓時跌入谷底。

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由於再進行手術的風險太大，有機會手術途中撐不住而離世，所以一家人決定做保守治療。心蕊媽媽表示這次膠質瘤復發後，女兒身體狀況每況越下，上個月更已完全無法進食，陷入昏迷。她其後哽咽回憶起女兒對她的最後一句話：

媽媽，我難受。

距離9歲生日只剩不到1個月，雙親以蛋糕、花束、衣服、畫具為生日禮物，決定為女兒提早慶生，心蕊最終亦在家人陪同下不久便離開人世。為了將愛傳揚開去，令世人記得曾經有這個可人兒的存在，心蕊的父母隨即聯絡了當地的紅十字會，表明了器官捐贈的意願。原本屬於心蕊的一對眼角膜、一對腎臟及肝臟，成功拯救了5條生命，讓他們重獲新生。

據資料顯示，具侵襲性的多形性膠質母細胞瘤，香港每年增逾百宗新症。香港神經腫瘤學會代表神經外科專科醫生何文傑早前接受TOPICK訪問時便指，若不幸患上腦部原發性惡性腫瘤的多形性膠質母細胞瘤（簡稱GBM），病情會在短時間內急劇惡化，甚至可於3個月內奪命，死亡風險極高。

世界衛生組織將GBM定為惡性度最高的腦腫瘤，若患者不接受治療，平均壽命僅為3個月。早前香港神經腫瘤學會整合過往15年逾千名香港患者的大型資料庫數據，發現本地的GBM確診年齡中位數為57歲，逾5成患者存活期不足一年，僅2成患者存活期超過兩年，3%患者存活期超過5年。

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責任編輯：羅嘉欣