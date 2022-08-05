【美食速報】恒基地產 x Espresso Alchemy推期間限定咖啡　打卡分享綠色生活贏取咖啡禮品

▲ 恒基地產策動 Realising Your Green Lifestyle。（圖片由品牌提供）

今年，恒基地產策動Realising Your Green Lifestyle計劃，活動以集團標誌顏色Henderson Green為主，象徵希望、活力、清新及關顧地球，更與注重生態環境保護、直接貿易咖啡品牌Espresso Alchemy首度聯乘，挑選了兩種來自埃塞俄比亞和巴西的可持續咖啡豆。

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是次聯乘他們會獨家調配一系列「#HLDxALCHEMY」期間限定的咖啡，這兩種咖啡都是在致力於保護當地生態和支持當地社區的農業系統中生產，可確保它們的可持續性。是次獨家調配咖啡豆，帶有花香、甜杏仁和柑橘的味道，然後是紅葡萄的餘味，清新口感適合夏天飲用。透過咖啡日常，恒基希望與大家一起實踐可持續生活理念。

於即日起至8月21日Espresso Alchemy尖沙咀美麗華廣場分店將推出一系列#HLDxALCHEMY期間限定的慈善咖啡，而Espresso Alchemy網上商店亦會發售限量套裝，包括恒基別注隨行杯，藉此宣揚綠色生活。今次所有聯乘產品的一半收益更將撥捐致力推動環境教育的「綠色力量」，支持本地環境教育及可持續發展理念。

打卡分享綠色生活 贏取咖啡限量禮品

▲ （圖片由品牌提供）

為了進一步實踐綠色生活，大家可由即日起至8月21日期間，手持#HLDxALCHEMY獨家調配慈善咖啡系列打卡和上傳一張創意照片到Instagram，紀錄屬於自己的綠色生活，支持可持續生活及為綠色力量籌款，更有機會贏取獨家限量咖啡禮品一份。

參加方法：

1. 將帳號設為公開

2. 追蹤 @hendersonlandhk和 @espressoalchemy

3. 運用創意分享 #HLDxALCHEMY聯乘咖啡產品的相片

4. 在2022年8月21日前，上傳照片到Instagram或限時動態時標註@hendersonlandhk 和 @espressoalchemy ，標籤#Hendersonlandhk #RealisingYourGreenLifestyle #HLDxALCHEMY #GreenPower

恒基地產聯乘Espresso Alchemy期間限定精品咖啡詳情

供應日期：即日起至2022年8月21日

供應地點：尖沙咀美麗華廣場B1層B116號舖及Espresso Alchemy網上商店

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責任編緝：蕭雅文