【正能量】退休創社企為長者搭建第二人生 容蔡美碧：活到老也要培養成長型心態

▲ 社企民間高峰會主席容蔡美碧認為，許多人退休後，無身份、無卡片去介紹自己，會感到迷茫，甚至患上抑鬱症，因此必須助長者建立成長型心態。

眼前的Rebecca（容蔡美碧），一點也不覺得她年過60，自言現在的魄力尤勝40多歲的時候，仔女大了，上半場告一段落，正是人生下半場開展的時刻，而Rebecca瓣數之多，令人吃驚。黃金時代基金會及仁人學社創辦人、社企民間高峰會主席、教育燃新、夢創成真及共益實驗室聯合創辦人等，不能盡錄。

今天回望，Rebecca有這樣的體會：「我後半生的創業是去解決社會問題，但我前半生創造的展覽事業，其實也有很強的社會目標，就是要香港發展成為國際會議展覽中心。」無論是上半場還是下半場，一樣精采。

容蔡美碧的上半場是由在出版社當編輯開始。當編輯的歲月，曾遠赴法蘭克福書展，一方面讓她開了眼界，看到國際展覽的潛力能達到很多目標；另方面當年貿易保護主義盛行，參展也有不少掣肘，遂思考為何要辛苦遠赴歐美，而不在香港舉辦展覽呢？

那時候初生之犢不畏虎，覺得香港一定可以成為國際會議展覽中心，但當時沒有太多的積蓄，不過marketing做得好，而且精準切合市場的需要，因此資金流轉得快，容易開辦業務。

因此Rebecca覺得創業一定要有清晰的目標，有冒險精神，有解難的決心，還要不斷改進，令業務發展至另一階段。

▲ 1992年，在德國舉行的Asia Expo開幕典禮，Rebecca是剪綵嘉賓之一。（圖片：被訪者提供）

展覽移師停車場舉行

那是80年代，香港經濟起飛的年代，但展覽場地卻缺乏，會展還未落成。「我在80年代搞了現在會在9月份舉行的珠寶展，但當時就要借用尖沙咀麗晶及新世界酒店舉行，甚至後來擴張至借用尖沙咀6間酒店，變成整個區都做珠寶展。」

她除了創辦珠寶展，還針對不同的行業，舉辦了家具、皮革、手袋及鞋展等，甚至90年代，還在歐洲舉行Asia Expo，推廣亞洲的產品。有一件難忘的事，就是那時候要展出製鞋製皮革的機械，但需要場地的負重量足夠，結果要在海運大廈的停車場舉行，從中Rebecca體會到：

就算有機遇，如果無破釜沉舟的精神，無積極去解決問題的思維，就算機遇在你面前也會錯過。

天時地利人和之下，Rebecca賺了第一桶金，當她已經毋須為生活而煩惱時，十多年前她認識到社會企業，於是開始思考，如何展開人生的下半場。

我常和年青人說，每個年代都有它的難處，每個年代都有它的使命，是需要大家攜手合作，克服面前的困難，就像當年我們令香港成為國際會議展覽中心一樣，這是很多人一起創造出來的成果。

因此她深信掌握市場需要，提供合適產品及服務，賺錢及達成目標是可以相輔相成。

Rebecca寄語年輕人：

不要只是著眼於學業成績、是否入到名牌大學，而是要看到自己的優點並去達成自己的夢想。因為人生有許多的可能性，不要給分數或是否入到優秀的大學去限制自己的發展。

▲ 1992年的時裝珠寶展，Rebecca帶領當時的主禮嘉賓曾蔭權參觀。（圖片：被訪者提供）

鼓勵退休人士抱成長心態

2015年她開始淡出自己的生意，創辦了慈善組織「黃金時代基金會」，因為她眼見人口老化問題迫在眉睫，加上許多人退休後，無身份、無卡片去介紹自己，會感到迷茫，甚至患上抑鬱症，於是她開始了改變思想的教育。「人生任何階段也可以不停學習，所以我們先培訓，改變人的思想，有一個成長型的心態。抱著好奇的心，了解社會周遭的情況，然後鼓勵他們開展想做的工作。」

Rebecca舉了一個例子，是一位昔日在工廠當管工的女士。「Jane比較怕羞、不懂得表達自己，但自從參加了我們的培訓後，因著自己對環保的興趣，便教人做黃金酵素，努力在各區推廣，現在做人也充滿自信。」

她說這些退休人士開展的服務，有社區導賞員、幫長者做維修，很多的工作都未必和前半生有關。「人有很多潛能，不要將他們收埋，就好像我們的學員培訓自己成為社區導賞員，連電視台也邀請他們在電視上介紹每一區。」

黃金時代高峰會展示安老可能性

本月基金會就舉行第七屆黃金時代展覽暨高峰會（7月29-30日網上、8月5-7日會展舉行），「我們希望能同時推動黃金時代經濟，因為過去大家會依賴政府的福利政策、私人機構的老人院等，但日本及歐洲在政府支持下，已發展了許多產品及服務，如送餐、幫長者沖涼、運動等居家安老服務。」

她舉了一個昔日高峰會講者分享的例子，就是社會影響力債券（Social Impact Bond），就是投資入債券後，推動新的安老服務，如針對獨居長者，幫助他們重新融入社會。因此，今年高峰會就有60幾位主講嘉賓，近百個攤位展示安老服務及產品的更多可能性，包括智齡科技、護理保健及生死教育等等。

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「我們希望為民間、商界、政府、學界、科研界別提供一個平台，因為人口老化是牽涉衣食住行各方面，需要各個界別互相合作，創造新效果及影響力。」Rebecca說。

推出「疫」風同行計劃支援安老院

今年第五波疫情，暴露了許多防疫的漏洞，特別是安老院極需要支援。有見及此，黃金時代基金會推出「疫」風同行支援計劃，組織了70多人的義工團隊，每一隊服務一間院舍，當中包括了護士、營養師、社工、大學生、退休人士等等。

「我們亦為老人院找來機械人，為34間院舍提供服務。機械人會定時為安老院噴灑消毒藥水，又可以作為遠程醫療，以『巡房』的形式探測長者的健康狀況，甚至點唱播歌也可以，為長者帶來歡樂。」這個為期半年的試驗計劃，也會在高峰會作分享。

▲ 為應對疫情，黃金時代基金會舉辦「疫」風同行支援計劃，安排了機械人替院舍進行消毒。（圖片：被訪者提供）

派藥給長者礙於人手，可能出現混亂的情況，基金會亦會提供派藥機，教導安老院的職員如何使用，減少出錯的機會。

疫情亦令安老院的長者與家人分隔，基金會遂組織了一班由18歲到70歲的義工，作為智齡科技大使，到安老院教長者使用智能產品。就好像有婆婆最想和孫仔傾偈，於是義工就教他們按幾個掣便成，下次再探訪又會繼續跟進。

「我們希望編織一個關愛社會，就好像智齡科技大使是來自不同的年齡層，因此不單學校、醫院，連社區也要動起來互相支持，那麼就可以減低人口老化這挑戰對社會帶來的衝擊。」這是Rebecca的願景。

記者：何小雲