【怪獸家長】6歲仔考試平均分78.9　港媽嬲爆加多2日補習禁睇電視

▲ 有港媽的喜怒哀樂受控於兒子的學業成績上，變成了怪獸家長。

打從兒子唸小一以來，她的喜怒哀樂便受控於兒子的學業成績上。

兒子默書一百分，大喜！媽媽高興得整天攬着兒啜，笑到見牙不見眼。兒子默書九十分，媽媽眉頭緊皺，一副憂心忡忡的模樣。兒子中文測驗不合格，大件事了，天塌下來了！媽媽整天橫眉怒目，漲紅了臉，隨時會發飆罵人的狀態，生人勿近！

上趟考試成績極為不理想，兒子的平均分只有七十八點九，媽媽氣得足足失眠了一星期。痛定思痛，她決定要採用嚴厲策略，務求扭轉乾坤。

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補習老師要多來兩天，兒子的嬉戲時間要全減，若然成績未有改善，罰他不准看電視、罰他不能跟表哥表姊去主題樂園玩、罰他不准吃最愛的雞翼……

果然奏效！兒子的大考成績大躍進，今次的平均分竟然升至八十五，媽媽大喜！她攬着兒子啜啜啜，笑到見牙不見眼。

媽媽被分數衝昏了頭腦，卻絲毫沒察覺到兒子的表情有變。這個六歲男孩嘴角下沉，一臉呆愣，以前的活潑朝氣已悄悄溜走了。他不敢開懷，因為媽媽的情緒起伏大，時常給他喜怒無常的感覺。即使今次的分數能過關，那麼下次又會怎樣？媽媽眼中只有分數，媽媽不再愛他了。

「乜話？你個仔平均分有九十五？」話未說完，媽媽跟同學的媽媽電話掛綫後，臉色由紫變青，然後慘叫：「原來阿仔大半班同學平均分都係九十分以上呀！」

原文刊於《經濟日報》，原題為「分數的啟示」。

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撰文 : 鄧藹霖