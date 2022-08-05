  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (週五) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
前往
掃描開啟:

【怪獸家長】6歲仔考試平均分78.9　港媽嬲爆加多2日補習禁睇電視

17:08 2022/08/05

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

有港媽的喜怒哀樂受控於兒子的學業成績上，變成了怪獸家長。

打從兒子唸小一以來，她的喜怒哀樂便受控於兒子的學業成績上。

兒子默書一百分，大喜！媽媽高興得整天攬着兒啜，笑到見牙不見眼。兒子默書九十分，媽媽眉頭緊皺，一副憂心忡忡的模樣。兒子中文測驗不合格，大件事了，天塌下來了！媽媽整天橫眉怒目，漲紅了臉，隨時會發飆罵人的狀態，生人勿近！

上趟考試成績極為不理想，兒子的平均分只有七十八點九，媽媽氣得足足失眠了一星期。痛定思痛，她決定要採用嚴厲策略，務求扭轉乾坤。

最新影片：

補習老師要多來兩天，兒子的嬉戲時間要全減，若然成績未有改善，罰他不准看電視、罰他不能跟表哥表姊去主題樂園玩、罰他不准吃最愛的雞翼……

果然奏效！兒子的大考成績大躍進，今次的平均分竟然升至八十五，媽媽大喜！她攬着兒子啜啜啜，笑到見牙不見眼。

媽媽被分數衝昏了頭腦，卻絲毫沒察覺到兒子的表情有變。這個六歲男孩嘴角下沉，一臉呆愣，以前的活潑朝氣已悄悄溜走了。他不敢開懷，因為媽媽的情緒起伏大，時常給他喜怒無常的感覺。即使今次的分數能過關，那麼下次又會怎樣？媽媽眼中只有分數，媽媽不再愛他了。

「乜話？你個仔平均分有九十五？」話未說完，媽媽跟同學的媽媽電話掛綫後，臉色由紫變青，然後慘叫：「原來阿仔大半班同學平均分都係九十分以上呀！」

原文刊於《經濟日報》，原題為「分數的啟示」。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【幼兒自理】家長嫌麻煩要求幫忙餵飯穿鞋　幼園老師嬲爆：不想教就不要生
今日 10:14
【幼兒自理】家長嫌麻煩要求幫忙餵飯穿鞋　幼園老師嬲爆：不想教就不要生
【幼稚園畢業】嫌棄小朋友畢業禮物收3粒糖　港媽反讚自己送練習家長大愛
12:56 2022/08/02
【幼稚園畢業】嫌棄小朋友畢業禮物收3粒糖　港媽反讚自己送練習家長大愛
【幼稚園功課】K1整音樂盒K2捉活蟻研究　港媽大呻：講明小朋友自己做先癲
10:47 2022/07/21
【幼稚園功課】K1整音樂盒K2捉活蟻研究　港媽大呻：講明小朋友自己做先癲

你可能感興趣

【幼兒自理】家長嫌麻煩要求幫忙餵飯穿鞋　幼園老師嬲爆：不想教就不要生
今日 10:14
【幼兒自理】家長嫌麻煩要求幫忙餵飯穿鞋　幼園老師嬲爆：不想教就不要生
【幼稚園畢業】嫌棄小朋友畢業禮物收3粒糖　港媽反讚自己送練習家長大愛
12:56 2022/08/02
【幼稚園畢業】嫌棄小朋友畢業禮物收3粒糖　港媽反讚自己送練習家長大愛
【幼稚園功課】K1整音樂盒K2捉活蟻研究　港媽大呻：講明小朋友自己做先癲
10:47 2022/07/21
【幼稚園功課】K1整音樂盒K2捉活蟻研究　港媽大呻：講明小朋友自己做先癲
功課壓力 怪獸家長 家庭關係 爸媽心聲 家庭教育 中小學教育 壓力 鄧藹霖

最高瀏覽

【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
19:53 2022/08/04
【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用
13:44 2022/08/04
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用
【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司
17:34 2022/08/04
【瘧疾個案】消息：30多名非洲抵港人士感染瘧疾　疑同屬非洲一間中國公司