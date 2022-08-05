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【瘧疾個案】再多一宗瘧疾離世個案　53歲男子下午不治

社會 16:52 2022/08/05

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（經濟日報資料圖片)

衞生防護中心（4日）公布，7月起共錄得30宗瘧疾輸入個案，當中21人由非洲幾內亞抵港，其中一名52歲病人於檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲，其餘29人送往公立醫院，10人已出院，另4人及15人分別情況嚴重和穩定，包括4人在深切治療部。醫管局表示今日已召開緊急會議，及啟動緊急應變指揮中心，指揮及協調各醫院聯網接收瘧疾病人。詳情即看:【下一頁】

醫管局（5日）公布，再多一宗瘧疾離世個案，患者伊利沙伯醫院求醫後不治。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（5日）出席疫情記者會，被問及有關個案的社區傳播風險，張竹君指出有關瘧疾感染個案令人擔心，因為有比較多非洲來港人士，在檢疫酒店中確診，而且個別有嚴重情況，甚至要入深切治療部，當局及醫管局會加強監察，涉及個案的人士會接受醫學監察，有徵狀者會入院，沒有徵狀人士會抽血檢驗。

要看看他們抵港有沒有病徵，如果有徵狀就入院，沒有徵狀就會問下他們願不願意抽血，如果可以找出患者的同行者，要希望做一個醫學監察。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，現時有19名瘧疾患者分別在3間公立醫院接受治療，包括伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院。

同時再多一位在今日下午在伊利沙伯醫院離世，患者求醫時情況很差，院方已立即處方藥物亦未見效，亦需要接受呼吸機呼吸。醫管局亦立即採購藥物，現時有足夠藥物治療瘧疾。

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記者：伍瑋瑋

 

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