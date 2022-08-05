【瘧疾個案】53歲患瘧疾男子下午不治　一名留院患者情況危殆

▲ （經濟日報資料圖片)

衞生防護中心（4日）公布，7月起共錄得30宗瘧疾輸入個案，當中21人由非洲幾內亞抵港，其中一名52歲病人於檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲，其餘29人送往公立醫院，10人已出院，另4人及15人分別情況嚴重和穩定，包括4人在深切治療部。醫管局表示今日已召開緊急會議，及啟動緊急應變指揮中心，指揮及協調各醫院聯網接收瘧疾病人。詳情即看:【下一頁】

醫管局（5日）公布，再多一宗瘧疾離世個案，患者伊利沙伯醫院求醫後不治。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（5日）出席疫情記者會，被問及有關個案的社區傳播風險，張竹君指出有關瘧疾感染個案令人擔心，因為有比較多非洲來港人士，在檢疫酒店中確診，而且個別有嚴重情況，甚至要入深切治療部，當局及醫管局會加強監察，涉及個案的人士會接受醫學監察，有徵狀者會入院，沒有徵狀人士會抽血檢驗。

要看看他們抵港有沒有病徵，如果有徵狀就入院，沒有徵狀就會問下他們願不願意抽血，如果可以找出患者的同行者，要希望做一個醫學監察。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，現時有19名瘧疾患者分別在3間公立醫院接受治療，包括伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院。

同時再多一位在今日下午在伊利沙伯醫院離世，患者求醫時情況很差，院方已立即處方藥物亦未見效，亦需要接受呼吸機呼吸。醫管局亦立即採購藥物，現時有足夠藥物治療瘧疾。

醫管局在晚上補充， 指現時有19名男病人，年齡介乎25歲至56歲患者在公立醫院留醫，其中一名病人情況危殆，其餘情況穩定。



至於該宗死亡個案，患者是53歲於伊利沙伯醫院留醫的男病人，情況持續惡化，今日下午2時58分離世，有關個案已轉介死因裁判官跟進。



醫管局指今日派出醫療隊到香港國際機場，配合衞生署港口衞生科為畿內亞抵港的旅客進行篩查，並即時安排懷疑感染瘧疾、有臨床需要的旅客入院接受治療。



醫管局強調一直因應不同疾病，從世界各地包括內地採購藥物，以作庫存。因應近期瘧疾個案在短期內急升，而且部分病人情況較為嚴重，醫管局馬上因應緊急情況，成功採購有關藥物。公立醫院現時有足夠藥物，可按感染瘧疾病人的臨床情況提供合適的治療。



醫管局會跟衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

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記者：伍瑋瑋