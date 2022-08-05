【不正常愛情研究所】黃紫恩拒與吳兆麟組CP　「吵架之王」胡敏芝與男友嘈交驚動警方

▲ 黃紫恩、胡敏芝及吳兆麟再度合作，主持J2節目《不正常愛情研究所》。

TVB J2台節目《不正常愛情研究所》由3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）擔任主持，今次是3人繼以性知識為題材的節目《冇人性教育》後再度合作。正所謂一次生兩次熟，眾人第二度合作已默契倍增。

其實3人在拍節目前已認識，Karen和Alan同屬最新一期藝員訓練班成員，「後生仔」KOL主持出身的Jojo就因「sit堂」而認識兩人。回想初次見面，Karen和Alan異口同聲指認不出Jojo，Alan更嘲笑她當時染了一頭MK金髮，互相「傷害」，真的不打不相識。

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▲ 《不正常愛情研究所》

Alan+Jojo很曖昧？

Jojo因主持《冇人性教育》被封為「TVB新一代性女」，雖然今次未能奉旨開黃腔，為令節目更希話題性，不但出賣好友，更分享自身經歷，與幾位年輕一代大談「不正常」愛情觀。

Alan指，每集邀請嘉賓分享不正常愛情經驗，包括出軌、捉姦等，還有兩位客席主持麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）分別雙性戀和男同性戀，話題寫實又踩界。

Jojo補充說：「他們是素人，沒有包袱想說甚麼就甚麼，好玩得。而我們是幕前藝人，就算多敢言也要有底線。」更笑言現已觸及底線，唯有把底線愈推愈低。

▲ 黃紫恩（左）、胡敏芝（右）及吳兆麟。（陳慧安 攝）

Jojo想嗒Alan？

「男女來自不同星球」，問到可有遇上爭議性話題？Alan表示大家會分享自己的愛情觀，即舉出只有一次戀愛經驗的Karen作事例，「Karen說睡前一定要跟另一半聊天，我認為這是共識而不應是規矩。」

有集講到如果另一半對自己情緒勒索或使用暴力，應如何提出分手？Jojo就指Alan選擇寫信大讚為人浪漫，讓她擴闊愛情觀。

Karen亦指他平日愛看書，笑言「詩情畫意」不像現代人。Alan自認較理性，而且思想帶傳統：「應該要冷靜面對，對方意識已不清醒，難度跟對方打架嗎？寫信可以表達心意，給她自己慢慢看。」

Alan與Jojo在節目中不時耍花槍，連幕後團隊工作人員也指「Jojo想嗒Alan」，Karen即時和應：「他們真的很曖昧！」Jojo擺出貫徹自信心爆棚的姿態，笑言：「休想跟我做CP！」

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Alan從不玩弄感情

談到擇偶條件，Alan揀女友定要孝順：「要愛錫家人，不能是control freak（控制狂）。我媽常說不能找追你的女生，追你的女生沒矜持，她思想較老派，我認為女可追男。希望女朋友有自己的事業，有自己的東西去專注，對兩人之間相處也會好，不能太倚賴另一半。」

在溫哥華長大、外表看似花弗男的Alan，自爆有5次戀情經驗，強調從不玩弄感情：「很多人對我印象是花弗，在香港從沒去過夜店。入行後沒機會認識女生，雖然接觸女性多，但沒追女仔的心機。」

▲ 吳兆麟 Alan（陳慧安 攝）

Jojo看似愛情專家，但其實只有兩次戀愛經驗。她不求高富帥，一切感覺行先，吸引不少渣男埋身：「他們說我是『渣男磁石』，可能我較容易信人、跟人熟稔。我承認自己容易喜歡上一個人，因為很懂得去欣賞別人。」

她坦言曾被初戀男友背叛，對方有一天突然人間蒸發，半年後才發現跟新歡奉子成婚：「渣男與否看你怎樣定義，我當時20歲還年輕，當然很生氣很傷心。但現在回看，覺得他們才是真愛，當年如此年輕，也願意承擔責任跟這女生組織家庭，真心送上祝福。」

Jojo充滿智慧地稱：「愛情沒有對與錯，只要表達清晰，其實一句：『我已經不愛你』已是最大的原因。」幸好其性格樂觀，仍然對愛情充滿信心。

▲ 黃紫恩 Jojo（陳慧安 攝）

Jojo主動出撃

Jojo自爆兩段情都是女追男，第一任及第二任分別花了15及30分鐘便成功追到手：「我相信一見鍾情，不喜歡flirt數個月才一起，太沒意思。而男生較難拒絕女生，我會直接表達心意。」

她指第二任男友是O Camp的「組爸」，因為暗戀對方而偷走其T恤，更當睡衣穿著。被roommate指責行為不當的她，以「Jojo理論」反駁：「有甚麼不對，遲早也是我的男友，只是提早穿著而已。」生鬼有趣似足韓劇的橋段，非常爆笑。她強調吸引力法則很重要，尤其女生要對自己有信心。

▲ 胡敏芝 Karen（陳慧安 攝）

Karen感恩男友信任

至於跟初戀男友拍拖的Karen，直言理想型跟現實型永遠不一樣：「年輕時總開著很多條件，高富帥！長大後發現『你的理想型』永遠不是『你的男友』，現在較實際，疼錫我便可。」她跟圈外男友拍拖4年，感恩對方信任和支持自己當幕前。

Karen雖與男友感情穩定，但原來二人「好嘈得」，拍拖初期一周吵架5、6次，有次韓國旅行更嘈到驚動警方：「我們沒有扔東西，只是聲量太大，有人報警。當時很擔心會帶我們回警署，幸好耍冧後他們便離去。」

她更笑言近日因一塊雞扒而吵架，在旁的Jojo聞言讚這兩小無猜很可愛。

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「你的role model是誰？」

談到最想合作的藝人，Jojo表示台灣金牌主持小S（徐熙娣）是其一，此外她很喜歡港姐出身、擔任主持的麥美恩，大讚對方性格樂觀、轉數快，內心溫暖又善良，令其印象深刻：「記得有次跟她拍禁毒廣告，她背稿背得很順暢。大笑姑婆全程嘻嘻哈哈，笑到收工！令整個工作環境很warm，大家會很想工作而不會感到辛苦。」

Karen則表示從小愛看佘詩曼及陳法拉演戲，雖然二人已離開大台，但希望將來有幸合作：「我還是新人，每一位藝人前輩都是role model，每人身上總有學習的地方。」

▲ （陳慧安 攝）

而Alan最喜愛的演員是羅拔迪尼路（Robert De Niro）及阿爾柏仙奴（Al Pacino），正正因為兩位荷里活影壇巨星而令他踏上演藝之路：「當時在溫哥華讀film school狂翻看他們的作品，inspire我走這條路。」

他直言加入TVB是希望可以拍劇，擔任主持後才發掘當中的樂趣：「我的主持role model是周奕瑋，跟他合作《晚間聽聞》學到做節目的技巧，他思路很清晰，令我對主持方面大感興趣。」

記者：馮雪怡