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【前列腺癌】知名兩性作家確診前列腺癌　初期幾乎無症狀有6大徵兆要留心

醫生診症室 17:23 2022/08/05

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知名兩性作家驚爆患前列腺癌晚期！分鐘自測6大常見症狀。

前列腺健康是男士們最為關注的問題之一，但前列腺癌症狀實際上不易發現，不少人察覺時已到晚期。台灣知名兩性作家H（陳鴻儀）近日自爆罹患攝護腺癌三期，更被醫生告知命不久矣，令其感到震驚又不解。

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作家H在Facebook發文，透露自己患上前列腺癌三期。他撰文表示，原本只是感覺自己精神不好，情緒不佳，以為是「男性更年期」，結果在抽血後發現血液中被稱為PSA的指數過高，意味著可能是因為前列腺肥大、發炎，或是前列腺癌。最終，病理報告判定其患極惡性的前列腺癌，醫生更表示「不趕緊治療搞不好只剩兩三年」。突然被宣判罹癌，令他感到很震驚又不解，因他並不抽煙，也沒感覺到身體有地方不舒服。但他表示，將開始接受治療，也勸諭大家要隨時去做身體檢查。

前列腺癌初期幾乎無症狀

台灣東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥在《健康2.0》解釋道，前列腺癌初期幾乎沒有症狀，但與「前列腺肥大」有些類似，例如可能有頻尿、小便細小或無力；可一旦前列腺癌的腫瘤變大，嚴重時會壓迫尿道或儲精囊，出現血精、血尿或小便疼痛等症狀時，患者才會警覺，但可能也已是末期。

黃醫師指出，很多前列腺癌病人因沒有察覺早期症狀，或與前列腺肥大症狀相互混淆，而延誤就醫。等到末期，疼痛感覺已影響日常生活，再檢查出的結果都已是第三或第四期的晚期程度。而早期發現前列腺癌的患者，常是在體檢抽血時發現數值增加，而被及時診斷，儘早接受治療。

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6大常見症狀

  • 排尿困難
  • 血尿
  • 射精疼痛
  • 精液帶血
  • 骨頭疼痛
  • PSA（前列腺特異性抗原）指數上升

改善飲食習慣，預防癌症

泌尿科專科醫生葉維晉稱， 華人罹患前列腺癌趨增，與西方飲食文化不無關係，又預期隨著港人越來越長壽，本港前列腺癌個案亦會越來越多，認為要預防癌症可由飲食著手，包括多食蕃茄等抗氧化蔬果。他舉例美、德及英等地不乏有專家提出的植物療法，例如鋸棕櫚(Saw Palmetto)、奧米加3(Omega3)食物等；中國也有專家提出綠茶亦有效抗癌。不過，葉維晉重申飲食之外，仍建議男士年年驗身，建立多食蔬菜、少食紅肉的健康飲食習慣。

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責任編輯：羅嘉欣

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