【虛報炸彈】涉DSE試場虛報炸彈罪成　運輸署主任判囚16個月

▲ 被告楊偉忠今被裁定罪成，判囚16個月。資料圖片

2020年5月中學文憑試（DSE）中文科筆試開考當日，警方接獲1名男子報案稱「天馬行動」已開始，有人在培正及聖言中學放置炸彈。54歲時任運輸署高級技術主任其後被捕，警方在其家中搜出1段近似報假案內容的錄音及他人的銀包，今（5日）於觀塘裁判法院被裁定向他人傳達有炸彈的虛假消息等3罪成。裁判官斥被告遭人取去手機錄下涉案錄音一說亦違反常理，就盜竊罪的辯解亦穿鑿附會，判囚共16個月。

被告為楊偉忠（54歲，報稱公務員），盜竊和管有他人身分證罪指他於2018年8月10日，在香港足球總會偷竊屬1個黑色銀包，屬杜文現的財產，另於2020年6月17日，無合法權限或合理辯解管有杜的身分證。

至於向他人傳達有炸彈的虛假消息罪，則指被告於2020年5月4日，在香港與其他不知名的人，將他明知或相信是虛假的消息向警方傳達，意圖誘使警方相信於培正中學及聖言中學放有炸彈，或放有會爆炸或易燃的物品、物體或物件。

裁判官裁決時指，就虛報炸彈罪，並沒有證據支持被告所指因工作量龐大，而須提早在假期回公司加班，以致被人取去手機錄音。裁判官亦不接納被告偶爾需要同事協助下載軟件，便隨便將手機密碼奉上之說法。裁判官認為，被告的手機難以巧合地遭人取去和錄音，故全盤拒絕被告供詞。

至於盜竊等罪，家傭供稱以為銀包屬於被告，故將之放在被告平日置物的窗台上，裁判官指與被告指不常用窗台的說法互相矛盾，批評被告說法過於造作，而窗台的物品排列整齊，相信有定期清潔，認為被告為求開脫穿鑿附會。裁判官續指，被告不可能對銀包存在毫不知情，更形容銀包不可能由被告身上「飛」到窗台，因此裁定3罪均成立。

辯方求情指，被告父親早逝，由他獨力照顧母親和4個妹妹。被告母親在他生日當天去世，加上工作壓力等原因，被告確診思覺失調，現正接受治療，希望服刑後可重過正常生活。

裁判官判刑前稱，首要考慮是考生有沒有受影響，辯方指據知警方以低姿態調查，進入學校聯絡教職員了解事件及搜索，毋須疏散學生。

裁判官判刑時指，警方最終沒有發現炸彈，嚴重性止於虛報，但被告早有計劃錄音，遂就向他人傳達有炸彈的虛假消息罪，判囚1年，盜竊罪和和管有他人身分證罪分別判囚6周和18個月。裁判官考慮到被告品格良好，長年服務社會，被告或受母親去世和工作壓力影響犯案，酌情減刑4個月，總刑期為16個月。

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記者：陳曉欣