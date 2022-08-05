【周末好去處】《李小龍展》VR技術重現巨星故居　《龍爭虎鬥》場景成打卡位

▲ 《擬遊未盡 - 李小龍故居復現企劃》展將於周末起舉行。（攝影：曾耀輝）

為緬懷世界電影史及武術界之一代傳奇李小龍，並讓下一代了解這這位巨星的武道哲學，李小龍會聯同PRIZM Group將於8月6日在銅鑼灣舉行《擬遊未盡 - 李小龍故居復現企劃》展。

展覽首度以VR科技重現李小龍原於九龍塘金巴倫道故居「棲鶴小築」部份建築及設計，使李小龍故居永久保留於元宇宙之中，運用元宇宙概念保育傳統文化，將李小龍精神傳承給下一代。

▲ （左起）PRIZM Group總監Jeffery Hau、沙田IVE學院新生代學生、李俊傑，李振傑、阮浩樺、沙田IVE IT高級講師李德偉、李小龍會會長黃耀強。（攝影：曾耀輝）

李小龍故居原址於2019年拆除，爲了彌補全球影迷這一遺憾，主辦單位展開李小龍故居復現企劃。

李小龍會聯合三位就讀IVE創作多媒體學科的學生，利用VR實境的方式以1：1比例復刻重現別墅舊有面貌，「參觀者」可以進入沉浸式3D虛擬世界，透過VR體感技術「親身」遊覽李小龍故居。

展覽現場並展示極珍貴的故居原址磚瓦、舊照等，務求復原李小龍故居「棲鶴小築」的人文風貌於元宇宙之中。

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策劃人之一、李小龍會會長黃耀強稱，現時VR修復的是李小龍故居的外貌，未來目標是可以呈現室內環境，讓各影迷都可以透過科技感受李小龍生前的生活。

此外，活動現場將首次展出由Payment Asia贊助的李小龍真跡，包括手書「似水無形」的哲學理念；李小龍為紀念電影《龍爭虎鬥》拍攝完成而設計的翡翠吊墜；李小龍會首次展出所收藏的各種珍貴照片。

人場入士除重溫武學宗師的生平故事，對其哲學見解會有更多理解，場地並重現電影《龍爭虎鬥》中鏡室的經典場景，成為一大打卡位。

《擬遊未盡 - 李小龍故居復現企劃》

日期：8月6日至8月14日

時間：上午11時至下午8時（星期日至四）

上午11時至下午9時（星期五及六）

地點：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地下Shop D

公眾開放、免費入場

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記者：陳家昌

