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【快速測試】2區污水陽性當局派8.4萬快測包　涉九龍城賀龍居、中西區帝后華庭等

社會 17:20 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

2區污水陽性當局派8.4萬快測包，涉九龍城賀龍居、中西區帝后華庭等。（資料圖片）

因應九龍城及中西區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（5日）表示，九龍城民政事務處及中西區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約84,000套快速測試套裝。

  • 九龍城區：俊民苑、御龍居、賀龍居、樂民新村及江西街和安徽街附近一帶住宅
  • 中西區：帝后華庭及皇后大道西、新街和竹連里附近一帶

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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