【童你食買玩】5大假日好去處推介　合味道紀念館+半價起入手挪亞方舟門票

▲ TOPick為大家推介5大週末好去處。

放假就是需要Family Time，TOPick為你精選以下5個假日活動，大家可以和親朋好友去馬灣小島感受悠閒逸趣，更可以涼著冷氣輕鬆玩人氣室內活動。

最新影片推介

香港挪亞方舟「盛夏Chill住玩」

將於2022年8月13日至28日(逢星期六及日)舉行，製作多個清新系手藝，包括維妙維肖的「果漾特飲蠟燭」及「手工雪糕泡泡浴球」，更可參加療癒人心的「夏の果物繡藝工房」。大家都可體驗「綠意農莊」主題房及「飛行奇遇記」主題房倍添家庭樂。

另外，即日至9月30日「熱帶菓漾狂想曲海景下午茶」提供多款洋溢熱帶風味的精緻茶點。包括：泰式青木瓜柚子沙律、泰式蟹肉蛋批、泰式燒牛肉包等。即日至10月4日(星期五至日、公眾假期及其前夕)，豐盛閣餐廳特意帶來「尋味東南亞海鮮自助晚餐」，如香烤羊架配泰式燒烤汁、泰式蕉葉配鱸魚柳、波士頓龍蝦、麵包蟹等海鮮及刺身。泰式甜品如斑蘭椰子布甸、菠羅椰子青檸條及榴槤布甸。

活動期間更特設買1送1門票優惠 (身份證號碼見「25」字即賞)及買2送1門票優惠。每購買兩張門票亦可獲贈10張遊戲券，以參加以上部份活動。

了解更多: 按此

3萬尺室內射擊體驗

油塘SWS Shooting【室內氣槍射擊體驗】低至$80/位起，即可在3萬尺的室內場地輕鬆玩射擊。除提供2000發子彈嘅45分鐘BB彈射靶體驗及免費提供護目鏡等裝備，場地還提供多個不同主題戰區如油桶陣、魔幻森林、魔星及貨櫃場、無限量的螢光啫哩彈或棉花彈槍讓大家任玩刺激緊張的射擊對戰。

了解更多: 按此

週末市集

利奧坊「傳統x新造」尋找快樂因子市集，設有約30檔精選本地品牌特色攤位，當中包括本地傳統工藝配以新造元素潮物。除可以盡情購物外，還邀請到人像攝影獲獎達人「千紅」在場內舉辦期間限定攝影班，分享人像拍攝的技巧，以及教導製作回收改造的針孔相機以互動形式傳授攝影基礎知識。

日期：2022 年7月30、31日與8月6、7日

地點：大角咀利得街11號利奧坊1樓

時間：中午12時至晚上8時

了解更多: 按此

合味道紀念館

將於8月25日至8月28日，一連四日推出快閃麵食優惠，多達15款麵食以全城至抵價$25/任選8包隆重登場。而逢周五限定的「日清Friday BUY & TRY」除所有日清產品以平價發售外，8月份將精選三大日清熱賣製品，包括棒丁麵、棒烏冬、穀物麥片及新鮮沙律菜等多達二十款口味。

場內3大經典紀念館工作坊，包括我的合味道工作坊、穀物麥片工作坊及出前一丁工作坊，最低價只需要$60起即可體驗。同時，紀念館一周年呈獻原創實景解密遊戲 — 福爾摩「清」，大家可以用 $50 升級換購福爾摩「清」遊戲包一份，在館內展開鬥智鬥力的刺激之旅，過關完成多項任務，找出館長所收藏的秘密，換取獨家限定的福爾摩「清」遊戲簿及紀念印章。

合味道紀念館香港「日清Friday BUY & TRY」

日期︰逢星期五擧行

地點：尖沙咀廣東道33號中港城 2 樓 26-35 號舖

開放時間：上午11時15分至晚上7時15分

逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）

了解更多: 按此

最新影片推介

香港樂高®探索中心

由即日起至9月30日止，香港樂高®探索中心將推出旋風忍者®訓練營，透過一連串互動體驗掌握五大關鍵美德，戴上忍者頭帶完成各項訓練並加入胡大師的精英團隊，即可獲得精美證書以及投入趣味十足的AR體驗。

另外，樂高®以「讓世界成為遊樂場」為主題慶祝其成立90週年，由即日起至2022年8月31日止，香港樂高®探索中心展示樂高50年代初代樂高®積木、60年代樂高®初代火車軌道以及70年代熱門暢銷的樂高®家族等極具收藏價值的珍藏品。更會展出樂高®專業認證大師洪子健先生的巨型作品，運用超過70萬塊樂高®積木拼砌而成的旺角彌敦道街景。

88折入手門票:按此

緊貼Mirror演唱會舞台事故發展： https://www.hket.com/page/408

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧