【收受利益】涉收受利益助子女取錄　英基前行政主任及10家長8.25轉介區院處理

▲ 被告林珍妮。資料圖片

52歲英基國際幼稚園前行政主任涉嫌向多名家長索取，及收受賄款共逾90萬元，以助其子女獲該幼稚園幼兒班取錄，涉案行政主任與10名家長被控代理人收受利益等共14罪，案件今（5日）於沙田裁判法院再提堂。各被告暫仍毋須答辯，案件押後至8月25日在區域法院處理答辯，屆時將以中文處理，各被告續准保釋。

涉案被告分別林珍妮（52歲）報稱文員，以及10名家長，即黃詠雯（43歲，凍肉店經理）、劉映均（41歲，無業）、馬賢文（34歲，產品專員)、李洁冰（44歲，無業）、林泯希（40歲，經理）、張珈銘（40歲，商人）、徐惠謙（38歲，補習老師)、江靜雯（43歲，家庭主婦）、蔡慧妍（37歲，家庭主婦）及李俊朗（36歲，項目經理）。

林珍妮獨自被控1項代理人索取利益罪及4項代理人收受利益罪。控罪指，林作為英基教育服務有限公司(下稱英基)的僱員，於2018年9月至2021年3月期間，在香港，無合法權限或辯解而向陳葆怡索取5萬元饋贈，以及從麥偉琪、黃美雪接受2萬元饋贈、從葉麗雯接受5萬元饋贈、從朱霜叶接受10萬元饋贈，作為林致使英基向上述人士子女提供英基國際幼稚園（烏溪沙）的幼兒班（下稱英基幼兒班）學位的誘因。

林珍妮另被控8項串謀代理人收受利益罪，劉映均則與林同被控上述2項串謀罪，其餘9人亦與林同被控1項相同串謀罪。

控罪指，他們於2019年9月至2021年8月期間，在香港一同串謀使英基僱員林珍妮，在無合法權限辯解下接受8筆至少65萬元饋贈，作為該林珍妮致使英基向劉映均、黃詠雯、馬賢文、李洁冰、林泯希、江靜雯、蔡慧妍、徐惠謙的子女提供英基幼兒班學位的誘因。

江靜雯另被控1項煽惑代理人索取利益罪，控罪指，江於2020年12月3日至2020年12月29日期間，在香港非法煽惑英基僱員林珍妮，向蔡慧妍索取若干金額付款的饋贈，作為林致使英基向蔡的兒子提供英基幼兒班學位的誘因。

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記者：梁錦麟