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【李小龍故居】李小龍會以VR技術重現李小龍故居 　周六銅鑼灣舉行免費展覽

社會 17:46 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

李小龍真跡展品。（曾耀輝攝）

今年是巨星李小龍辭世49周年，為了緬懷這位傳奇人物，也為了讓下一代更加了解李小龍的武道、哲學和電影藝術，李小龍會與PRIZM Group於8月6至14日在銅鑼灣金朝陽中心舉辦「擬遊未盡-李小龍故居復現企劃」展覽。

有關展覽觀眾可以免費入場參觀，該展覽內容包括以VR技術1:1比例重現李小龍故居—「棲鶴小築」，影迷們感覺如親身踏入李小龍故居，尋覓一代巨星的生活痕跡。

該展覽也展出多項與李小龍相關的收藏，包括李小龍手寫真跡、他最後親自設計的珠寶以及他舊居外牆磚塊，也有参照電影《龍爭虎鬥》著名場景所設的裝置供參觀者「打卡」留念。

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李小龍會會長黃耀強先生表示今次故居重現計劃聯合沙田IVE學院IT學生以及香港理工大學設計學院，這合作在無所限的形式中將李小龍精神一代傳一代。

PRIZM Group總監Jeffery Hau稱這次故居重現計劃只是第一步，而最終目的是為了讓全世界的龍迷都可以在此聚腳，緬懷李小龍。

這次展覽只展出部分內容，完整內容定於明年7月20日李小龍離世前50周年前完成，屆時將開放給全世界人參觀。

活動詳情：

日期：8月6日至8月14日

時間：

上午11時至下午8時（星期日-星期四）

上午11時至下午9時（星期五-星期六）

地點：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心Shop D

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實習記者：何彤茜

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