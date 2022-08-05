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【資訊素養】新學習架構增認識網絡欺凌內容　中學生要了解欺凌者面對法律後果

社會 18:57 2022/08/05

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學習架構擬新增有關認識網絡欺凌的內容。（iStock圖片）

網絡欺凌在現今科技發達的社會甚為普遍，教育局昨日（4日）公布，正更新涉及中小學的《香港學生資訊素養》學習架構，其中在「素養範疇 1」新增有關認識網絡欺凌的內容，包括認識對受害者心理的負面影響和欺凌者可能面對的法律後果等。

現行學習架構於2018年推出，教育局擬在更新版《香港學生資訊素養》學習架構中，列舉學生不可或缺的資訊素養，並建議學校於2022/23學年先以試行模式推行更新的學習架構，以全校參與模式積極推展資訊素養教育。新架構包括加強資訊評估部分，初中生應裝備事實查證（fact check）技巧，學習辨別資訊內容是否涉及偏見、欺詐或捏造成份，如「假新聞」和「後真相時代」概念，並了解在社交媒體平台分享資訊可能引致法律後果等。詳情即看：【下一頁】

日前一名18歲少女疑受網絡欺凌，在天水圍墮樓身亡，再次引起社會各界對網絡欺凌的關注。教育局擬在新學習架構加強預防網絡欺凌。局方於「素養範疇 1：有效地、符合道德地及負責任地使用、提供和互通資訊」各學習階段新增學習目標，中學生要認識網絡欺凌對受害者心理的負面影響，和欺凌者可能面對的法律後果。以往中四至中六同學要認識及利用不同發布平台，新架構亦擬擴展有關學習目標至初中階段。

至於小學生方面，其中小一至小三學習目標新增要開始注意到網絡欺凌對個人和他人的影響；小四至小六則要了解網絡欺凌包括起底、發布謠言和貶義標籤的不良影響， 並能提出遇到網絡欺凌時的應對方法，以及拒絕發起及參與有關行為。

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記者：黃悅晴

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