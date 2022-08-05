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【周末好去處】新港城中心推盛夏雨林展覽　1.8米高巨獺雕塑登場

休閒消費 17:56 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

湯洛雯和陳欣妍親身感受大自然的原始吸引力！

由8月6日至10月4日，馬鞍山MOSTown新港城中心化身熱帶雨林探索大本營，召集一眾冒險家參與「盛夏雨林探索站@MOSTown」主題活動，走進全港首個全方位電子「晝夜雨林體驗館」，於唯美光影下沉浸於攝人的自然秘景。

當中1.8米高、世界上體型最大的水獺「巨獺」雕塑更會霸氣登場，帶領走進「雨林動物保育基地」訪尋多種瀕臨絕種的珍稀動物。另外，香港生物多樣性博物館，亦會於商場內舉行「博遊生物@MOSTown」標本展，讓大眾學習生物多樣性及保育知識！

1.8米高巨型水獺雕塑。

今日擔任MOST-Adventurous熱帶雨林領航大使的湯洛雯和陳欣妍親身感受大自然的原始吸引力！靚湯率先走入全港首個全方位電子「晝夜雨林體驗館」，飽覽熱帶雨林晝夜交替的隱世美景，被夢幻的光影包圍，看得目瞪口呆相當著迷。

靚湯相當著迷。

另一邊廂，Shirley就發揮出郊遊達人本色周圍探索，更親自示範郊遊打卡靚pose，然後手舞足蹈玩「雨林動物保育基地」互動遊戲找尋不同的珍稀動物，一邊玩一邊學習保育知識！

她並去到「博遊生物@MOSTown」標本展，認識瀕危動物的冷知識，表示：「呢個活動令我學習到好多愛護大自然嘅資訊，亦勾起我對熱帶雨林嘅興趣，希望有一日可以去到熱帶雨林拍旅遊節目，揭開更多自然奧秘！」 

最新影片：

記者：Eric


 

商場活動 陳欣妍 湯洛雯 馬鞍山 展覽 商場

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