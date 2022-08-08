【創業追夢】90後女生戒夜蒲發奮讀書成營養師　畢業3年開兩店每月生意過百萬元

▲ 鄧樂怡（JC）說很享受創業的過程，因一切由零開始，就好似小朋友砌積木建城堡一樣，最終能擁有自己的品牌，充滿成功感。(湯致遠攝)

今年27歲的鄧樂怡（JC），在港大畢業只有3年便已擁有兩間店，包括美容店及營養中心，每月營業額更達7位數字。

年紀輕輕的她已有如此成就，其實曾歷盡不少挫折及考驗——考DSE前的暑假在酒吧認識了男朋友，晚晚夜蒲無心向學，成績強差人意，失去入大學的機會，幸好後來醒覺發奮圖強，終考入港大營養學科，畢業後便決心創業，成就百萬營業額的美容與營養事業。

樣子標緻的JC，中學時期是位品學兼優學生，每年都入讀精英班，中一至中五均考獲全級第一名，有誰不對她寄予厚望？望她可憑DSE為學校爭光。JC亦已計劃在升中六的暑假埋頭溫書，但一次朋友邀約到酒吧見識，從此命運180度轉變。「我覺得酒吧五光十色，熱鬧又好玩，我更在酒吧結識了男朋友，他很爛玩又愛飲酒，我便經常跟着他去不同的酒吧玩樂。」當時JC晚晚蒲通宵，把溫書備戰公開試的計劃拋諸腦後。

壞男友壞前途

暑假過後JC仍繼續蒲吧，更影響學校生活。「有晚玩到好夜翌日沒有精神返學，朋友便冒充家長打電話返學校替我請病假。」就算JC返到學校，也無心上課，經常伏在枱上瞓覺。「當時有位老師很錫我，說我因溫書太夜睡，所以伏在枱上休息，其實她想給我下台階。」

▲ JC計劃今年開第三間店，希望在年底前成事。（湯致遠攝）

DSE放榜當天，JC並沒有回學校取成績表。「因為學校一直對我很有期望，但自知考得差所以無面見他們，放榜後第二天我才返學校取成績。」正如她所料，DSE成績欠佳不能升上大學。

此時，她也跟男友情海翻波，離離合合斷斷續續，嚴重影響她的情緒，就算後期重讀中六，成績實在強差人意，這時候她跌進人生的谷底。「當時年紀太輕，覺得男友就是我的一切，所以他對我不好，甚至多次出軌，我仍然不肯放手，仍願意一次一次的原諒他。」

容忍也應有限度，男友要求JC為他借大耳窿時，她終於徹底心死，並決定離開他。分手過後，JC曾有輕生念頭，想過跳樓及割脈，幸好當時有家人及好友陪伴，讓她可以慢慢走出情傷。JC亦自知心軟，決定離開香港到外國讀書避開前男友。

▲ 升中六的暑假JC（圖左）開始夜蒲至荒廢學業，幸好最後醒覺發憤讀書，並考入大學成為營養師。(被訪者提供)

離港前的一個晚上，她再到酒吧作最後狂歡，卻遇上一位陌生人向她搭訕。「他當時問我做甚麼職業，我說即將到外國讀書，他便說我是無所事事。」

JC自言這句話像當頭棒喝，即時令她開竅。「當時我不識俾反應，因覺得他的說話有道理，我反思自己這兩年發生的事，覺得是浪費時間，其實我以前成績很好，絕對是讀書材料，只是未盡全力，於是我決定留在香港繼續讀書，以考入大學為目標。」

她便報讀副學士學位，由於視為最後一次「翻身」機會，她便出盡全力讀書，晚晚做功課至凌晨，聖誕及新年等大節日都留在家中溫習，期間因壓力太大導致反覆生風癩。幸好，努力終得到回報，她以GPA4分的優異成績，成功考入香港大學營養學科。

一畢業即創業

其實她選營養科，是跟從前喜愛夜蒲有關。「我中學時讀理科，覺得所有科目中營養學最貼地，自己亦最有興趣。夜蒲的日子，我也十分貪靚，為了保持纖瘦身形，會不停減肥，曾試過一日只食一餐，食物浸過熱水才食，雖然很快瘦但體重又很快反彈。」

在港大的最後一年，JC開始計劃自己的前途，原本想出來先打工累積社會經驗，後來卻改變主意。「媽媽一直經營一間美容店，由於小本經營，凡事都要親力親為，要為客人做facial及按摩。她年紀漸長，關節及手指都出現勞損情況，我見到都好心痛。當時我覺得自己讀營養學，可以把瘦身減肥的部分變得更科學化及更具說服力，決定替媽媽重整她的生意，投入部分資金於2019年開設了美容公司WOW WELLNESS，我跟媽媽一起合作營運。」

▲ JC在2019年於香港大學營養學系畢業，同年開設美容公司「WOW WELLNESS」。(被訪者提供)

雖則JC是老闆之一，月薪也不過12,000元，卻要身兼多職。「由於資金有限，故大部分工作我都要一腳踢做，包括宣傳、設計網站及顧客服務等，甚至在店內斟茶遞水，拿拖鞋俾人客都由我做。每朝6點開工，放工回到家還要回覆網上查詢，直到凌晨一至兩點，只睡3至4小時又天亮回店工作。」

經過一番努力，美容院有了點名聲口碑，生意亦漸入佳境。身為營養師的她，想以其專業知識身份拓展事業。於是2021年，她開設了營養中心Fit Fit Food Nutrition Consultancy。「其實我在大學三年級時，已開始在IG分享營養學的知識，當時我寫了很多文章，以簡單易明的方法講解營養學，網民反應不錯，大約一年已有萬多人追蹤。」

IG助開拓事業

她說不少客人都是透過IG認識她，更到營養中心向她尋求協助。「我有個客人是一位16歲的體型較胖女生，我便為她調整飲食及教她做運動，1年來她的體重回復到正式水平。這位女生的爸爸為表支持，也跟女兒來同時參加瘦身療程，後來這位爸爸更練得6舊腹肌。另外有位20歲的女生，體重達85kg，每一年只有四次月經，行路很易喘氣，我為她建立全新的飲食模式，她用一年多時間減至57kg，成績相當不錯。」

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面對疫情，JC兩家公司的生意難免受到影響，幸好現在已逐步回升，現在每月平均營業額合共達百萬以上，她正籌備開設第三間分店，有望於本年底能成事。

問JC創業的成功之路，她謙稱自己離成功之路還有很遠，但寄語年輕人創業要先放下自己的身份。「創業路上一定會到不少挑戰及困難，我當時大學畢業便開設美容店，很多東西都不懂，但我當時同自己講，剛畢業不是一個藉口，不懂便要去學到識為止。而且老闆不同員工，員工可以辭職不做，但老闆就不可以選擇放棄，只能咬實牙關克服困難，當你成功跨過難關，對公司或自己都一定會有得著的！」

記者：招美寶